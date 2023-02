Fedez rompe il silenzio dopo la finale di Sanremo, nel post è con gli amici (senza Chiara Ferragni) Fedez rompe il silenzio seguito alla finale di Sanremo 2023 e alla probabile sgridata ricevuta dalla moglie Chiara Ferragni. Il primo post è dedicato agli amici incontrati al Festival. Tra le foto postate non c’è quella della compagna.

A cura di Stefania Rocco

Fedez rompe il silenzio seguito alla finale di Sanremo 2023 con un post pubblicato su Instagram. Il cantante, rimproverato sul palco del teatro Ariston dalla moglie Chiara Ferragni, sceglie di dedicare un breve post agli amici insieme ai quali ha vissuto questa esperienza sanremese. Nell’album pubblicato su Instagram compaiono coloro ai quali Federico ha dimostrato di essere più legato: il vincitore Marco Mengoni, Tannai, Lazza, Rosa Chemical, il maestro Beppe Vessicchio, Salmo e Ariete.

Che cosa ha scritto Fedez nel primo post dopo Sanremo

“Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria”, ha scritto Federico nel post che accompagna il suo album da Sanremo, “Che l’amore trionfi sempre e comunque”. Nessuna foto della moglie Chiara Ferragni, uno dei volti più attesi di questo Sanremo nonché co-condurtticer della prima e dell’ultima serata insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi.

Ma una storia di Fedez è per Chiara

È in una storia pubblicata subito dopo il post che Fedez fa riferimento alla moglie Chiara. Federico riposta tra le sue storie il tweet pubblicato su Twitter a poche ore dal debutto di Chiara in qualità di co-conduttrice. “Sono fiero di te. Ti amo”, aveva scritto Fedez parlando della moglie, una pubblica attestazione di stima nei confronti di Chiara al suo primo grande ruolo in televisione. Chiara, invece, ha preferito non menzionare mai il marito. Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco, cui è seguita la sgridata sul palco, l’influencer italiana ha pubblicato un post di ringraziamenti nel quale non ha incluso il marito e un breve video che la mostra a letto insieme al piccolo Leone. Di Federico, almeno sul profilo della moglie, non c’è ancora alcuna traccia.