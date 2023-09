La reazione di Cosmary Fasanelli dopo le accuse dell’ex Nunzio Stancampiano Cosmary Fasanelli lascia intendere il suo biasimo nei confronti dell’ex fidanzato Nunzio Stancampiano che, con una sorta di vendetta maschilista, ha rivelato in un’intervista che la velina di Striscia la notizia avrebbe tradito l’ex fidanzato Alex Wyse.

Dopo le accuse maschiliste rivolte da Nunzio Stancampiano a Cosmary Fasanelli, la velina di Striscia la notizia ha lasciato intendere il suo biasimo nei confronti del ballerino conosciuto ad Amici che, come in una sorta di vendetta a orologeria, l’aveva accusata di avere avuto con lui una relazione segreta quando era ancora legata ad Alex Wyse. Dichiarazioni che sono arrivate a scoppio ritardato e con l’unico scopo di ferire Cosmary dopo la decisione della giovane di interrompere quel rapporto.

“Inventa per infangarla”, il like di Cosmary Fasanelli

Cosmary ha preferito non commentare direttamente le dichiarazioni dell’ex fidanzato Nunzio ma ha deciso di mettere un like al commento pubblicato da una utente su Twitter. “Nunzio sta inventando la qualunque pur di infangare Cosmary. Sono proprio schifata, mi fa pena”, si leggeva nel commento in questione al quale Cosmary ha deciso di lasciare un like.

Che cosa aveva detto Nunzio Stancampiano

Stancampiano, ballerino di latino americano e protagonista di una edizione di Amici proprio insieme a Cosmary, ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona raccontando il presunto tradimento della ballerina e velina di Striscia la notizia ai danni dell’ex fidanzato Alex Wyse. Una versione dei fatti riassunta così da Corona sul suo canale Telegram: “Tutta la verità su Cosmary Fasanelli. Ragazzi, oggi pubblichiamo un’anticipazione della clamorosa intervista a Nunzio Stancampiano, ballerino di Amici, ex fidanzato di Cosmary Fasanelli. Tra i vari contenuti importanti e tutte le verità sulla storia con Cosmary, il ballerino racconta di essere stato, all’inizio della sua frequentazione, l’amante di Cosmary, mentre stava con Alex Wyse, star di Amici e pupillo della De Filippi”. In un video pubblicato successivamente, Nunzio compariva seduto accanto a Corona ed era ancora l’ex re dei paparazzi a riassumere le accuse nei confronti di Cosmary:

