Chiara Ferragni accusata di aver organizzato la lite a Sanremo: “Cretinate, guardatevi la serie” Il 14 settembre esce The Ferragnez: Sanremo Special, lo speciale della serie tv che ha riservato a dopo l’estate il contenuto più succoso della narrazione nel dopo Festival: i veri motivi della lite. Intanto l’imprenditrice mette a tacere le accuse, rispondendo sui social a chi sostiene fosse tutto un copione.

A cura di Giulia Turco

Nell’attesa di poter vedere in streaming su Amazon Prime le puntate della serie The Ferragnez dedicate al Festival di Sanremo, il pubblico si accontenta delle anticipazioni e, già dal trailer degli episodi in uscita, arriva alle conclusioni: tutto copiato, lite compresa.

Chiara Ferragni mette a tacere le accuse

Sembra essere un’opinione comune quella sulla lite dei Ferragnez scatenata dal bacio sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical, al quale sono seguite settimane di incertezza e di apparente crisi coniugale tra l’influencer e il rapper. Li abbiamo visti litigare, poi sparire dai rispettivi profili social, infine hanno lasciato i fan con il fiato sospeso in attesa di vedere gli episodi della loro fortunata serie tv. “La conferma che fosse tutto programmato”, scrive un utente commentando il trailer degli episodi che rivelerebbero quanto accaduto nel dietro le quinte. Chiara Ferragni però non ci sta e replica a tono su Instagram. “Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie”, è il suggerimento dell’influencer che non fa altro che creare ulteriormente hype.

Cosa raccontano i Ferragnez della lite a Sanremo

Quel che è certo è la versione dei fatti dei Ferragnez la scopriremo solo il 14 settembre, data di uscita di The Ferragnez: Sanremo Special, lo speciale della serie tv che ha riservato a dopo l’estate il contenuto più succoso della narrazione. Già dal trailer però la coppia lascia intendere che al centro dei loro dissapori c’è stata la scelta di Fedez di salire sul palco dell’Ariston ribandì la scena alla moglie. “Mi sono sentita molto fragile”, racconta Chiara in lacrime. “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male”, dice a proposito del bacio con Rosa Chemical che ha scatenato polemiche. “Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. A sua discolpa Fedez dice di non essere stato “completamente lucido”. Qualche settimana più tardi infatti il rapper avrebbe spiegato di aver assunto psicofarmaci che non si sono rivelati indicati per lui. Il resto lo scopriremo nella puntata il 14 settembre.