Margot Robbie dice addio al rosa: perché indossa un abito nero alla prima mondiale del film Barbie Margot Robbie ha stupito Los Angeles presentandosi alla prima del film con un vestito nero aderente. E no, non si tratta di un addio ai look da Barbie, anzi!

A cura di Beatrice Manca

Il press tour di Barbie sembra confermare il vecchio adagio che l'attesa di qualcosa è spesso piacevole quanto l'evento in sé. Gli appassionati del mondo della bambola Mattel hanno avuto un regalo dopo l'altro: l'attrice Margot Robbie, protagonista nel film, ha pescato nel guardaroba di Barbie citando i look originali dagli anni Sessanta in giù. L'abito a pois fucsia? Una citazione da Barbie Pink and Faboulous. E che dire del tailleur rosa (con cellulare) da Barbie in carriera? Dopo una carrellata di outfit in tutte le possibili sfumature di rosa, Margot Robbie ha stupito tutti sfilando sul red carpet della prima mondiale del film con un abito …nero!

Margot Robbie con l'abito a sirena scintillante

Manca sempre meno all'uscita del film (il 20 luglio) e anche il press tour internazionale è arrivato alle battute finali. Alla premiere di Los Angeles Margot Robbie ha stupito tutti con un abito da sera senza spalline ricoperto di paillettes e cristalli che culminava con una ‘coda' a sirena in tulle. La particolarità? È il primo abito nero di tutta la tournée. Il vestito, abbinato a sandali neri col tacco e a lunghi guanti da sera, è una creazione custom made di Schiaparelli.

Margot Robbie in Schiaparelli

Per completare l'outfit l'attrice ha raccolto i capelli in una coda di cavallo con onde retrò, ha scelto un rossetto rosso per le labbra e ha indossato un collier di diamanti di Lorraine Schwartz.

Schiaparelli per Margot Robbie

La storia dietro l'abito da cantante di Margot Robbie

Proprio l'ispirazione retrò del look dovrebbe darci un indizio: il brillante stylist Andrew Mukamal, ormai filologo di Barbie, ha citato alla lettera una Barbie degli anni Sessanta che indossava lo stesso vestito per cantare di fronte al pubblico. Si chiamava "Solo in the spotlight" (cioé: sulla ribalta, sotto i riflettori) e il suo look è stato citato nei minimi dettagli dalla creazione di Schiaparelli, inclusa la rosa sulla gonna e il dettaglio del fazzoletto di chiffon rosa. Per parlare di nomination all'Oscar è presto, ma sicuramente basterebbe il press tour ad assicurare a Margot Robbie una pagina nella storia del costume!