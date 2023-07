Dopo Barbie arriva il film di Polly Pocket, protagonista sarà Lily Collins Dopo il successo di Barbie, la Mattel ha deciso di puntare su un’altra bambola su cui incentrare un nuovo film, si tratta di Polly Pocket. La sceneggiatura è già stata scritta e la protagonista scelta: sarà Lily Collins.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo riscontrato dal film "Barbie" di Greta Gerwig, pare che la Mattel abbia deciso di investire su un'altra delle sue proprietà da portare sul grande schermo, si tratta stavolta di Polly Pocket. Secondo quanto riportato da Variety, il progetto era già in cantiere da un po' e, di fatti, è stata scelta anche la protagonista. Ad interpretare la piccola bambola dal mondo in miniatura sarà Lily Collins.

Cosa c'è da sapere sul film di Polly Pocket

Nell'intervista che Variety ha fatto a Robbie Brenner, dirigente della Mattel, si evince come il progetto rientri in un piano a lungo termine, che prevede la realizzazione di contenuti per il cinema che abbiano al centro del racconto i prodotti più noti dell'azienda. Per quanto riguarda il film su Polly Pocket, la sceneggiatura è stata affidata a Lena Dunham, che dovrebbe curare anche la regia. Brenner ha definito lo script fantastico e ha aggiunto: "È stata una collaborazione straordinaria. Lena è così collaborativa e si rimbocca le maniche e le piace davvero prendere appunti e ascoltare. È incredibile".

In merito alla scelta della protagonista, è ricaduta su Lily Collins, volto assai noto di Hollywood e già Emily in Paris su Netflix. Sul suo conto il dirigente della Mattel ha dichiarato a Variety: "Lily è così intelligente, così speciale e così produttiva. È stata una collaborazione incredibile, quindi ne siamo entusiasti. Se tutto va bene, lo faremo ad un certo punto in futuro".

Leggi anche Tutte le canzoni del film di Barbie: la colonna sonora e i cantanti

Il successo di Barbie

Intanto la Mattel si sta godendo il successo del film con protagonista Margot Robbie, che ha impersonato perfettamente il ruolo di Barbie, la bambola più conosciuta e imitata al mondo. Il film ha sbancato al botteghino, conquistando uno degli incassi più alti di sempre, riportando in massa le persone al cinema, come non accadeva da diverso tempo. Nonostante ciò non sono mancate interpretazioni, critiche e letture varie sul film che ha aperto un interessante dibattito, tuttora in corso.