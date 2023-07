Barbie supera 15 milioni di euro incassati in Italia, più di 500 nel mondo a pellicola di Greta Gerwig, dedicata alla bambola Mattel con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha superato ieri i 15 milioni di euro di incassi in otto giorni di programmazione in Italia.

Non sappiamo se è arrivato il momento di smettere di meravigliarsi del successo di Barbie. La pellicola di Greta Gerwig, dedicata alla bambola Mattel con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha superato ieri i 15 milioni di euro di incassi in otto giorni di programmazione in Italia. Un risultato epico ma non è solo in Italia che il film sta facendo faville: i numeri al botteghino mondiale sono altrettanto impressionanti. Gli incassi complessivi hanno raggiunto la cifra stratosferica di 500 milioni di euro, e di questi, ben 160 milioni sono stati incassati soltanto negli Stati Uniti. Un risultato che ha permesso a Barbie di coronarsi come il miglior esordio cinematografico americano dell'intero 2023.

Greta Gerwig allontana la possibilità di un sequel

Ovviamente, visti gli incassi, l'idea che possa essere messo in cantiere un sequel non è così campata in aria. Greta Gerwig, però, ha precisato che di idee a riguardo non ne ha. In una intervista, la regista si è detta sorpresa per questo successo: "Alla fine di ogni film mi sento come se non avessi più idee, come se tutto ciò che volevo fare l'ho fatto. Non vorrei rovinare il sogno degli altri, in questo momento, sono totalmente a zero". La regista sceglie con cura i suoi progetti. È una delle poche registe ad avere una media altissima su Rotten Tomatoes con i film Lady Bird, Piccole Donne e, appunto, Barbie. La prossima sfida di Greta Gerwig sarà quella di far piacere al mondo una Biancaneve senza i nani e senza principe. È stata proprio lei, infatti, a scrivere il soggetto del film live action Disney che sarà diretta invece da Marc Webb con Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot in quello di Grimilde.

Barbie-follie dal mondo: rissa al cinema tra donne

L'afflusso di persone al cinema per vedere Barbie è tale che spesso si sfocia anche in fatti di cronaca. Come nel caso di una proiezione in un centro commerciale di Sao Paulo, dove due donne sono venute alle mani. Tutto è successo perché una nonna per tenere buona la nipotina, ha lasciato accesa per tutta la durata del film l'app YouTube con la rotazione dei cartoni animati. Alla fine, quando una delle donne in sala ha preteso spiegazioni, questa nonna l'ha aggredita. Anche questo è Barbie, purtroppo.