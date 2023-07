Tiene buona la nipote con Youtube mentre guarda Barbie al cinema, rissa tra donne alla fine del film Rissa al cinema dopo Barbie perché una nonna ha guardato il film insieme alla nipotina, collegata per tutta la durata del film a YouTube: “Me ne ero lamentata con la madre, ma hanno cominciato a insultarmi in ogni modo”.

Il successo di Barbie prosegue in tutto il mondo e sta convogliando tantissime persone nelle sale. Una cosa del tutto inconsueta rispetto ai trend degli ultimi anni dove i cinema, in Italia come nel mondo, sono andati progressivamente a svuotarsi un po' per la grande offerta del mercato dello streaming, un po' per la pandemia di Coronavirus di tre anni fa. Questo produce inevitabilmente tutta una serie di incidenti, soprattutto quando ci si imbatte con persone che sono carenti delle più basilari regole del vivere civile.

La rissa tra una nonna e una ragazza

Ne è un esempio quello che è accaduto in Brasile, in un centro commerciale di Sao Paulo, dove due donne hanno litigato violentemente alla fine del film. Il motivo è assurdo: una nonna, al fine di tenere buono la nipotina piccolo, apre YouTube e fa scorrere i video per bambini in background durante la proiezione. Una donna presente se ne lamenta e, finito il film, lo fa in maniera più sostenuta. Ma ha la peggio, come riporta il Daily Mail: la nonna, la donna in maglia grigia e pantaloni rosa, si precipita salendo le scale della sala spingendo violentemente a terra la donna con la giacca fucsia mentre intorno si cerca di separare il principio di rissa.

"Volevo solo guardare il film in santa pace"

La vittima, identificata dai media brasiliani come Melissa Caroline, avrebbe spiegato la sua versione dei fatti proprio rivelando di essere stata attaccata dopo essersi lamentata per questo atteggiamento. "Me ne ero lamentata con la madre, ma hanno cominciato a insultarmi in ogni modo". Poi ha spiegato che la bambina non sarebbe dovuta essere al cinema, essendo il film vietato ai minori di 12 anni: "Non volevo questo, io volevo solo guardare in santa pace il mio film. Loro mi hanno risposto che la bambina non riusciva a calmarsi, ma dall'atteggiamento della nonna, si può immaginare il perché". Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling è un successo al botteghino in tutto il mondo. Solo nel primo fine settimana di programmazione, ha incassato 155 milioni di dollari solo negli Stati Uniti mentre al 27 luglio, il film ha incassato 237 milioni di dollari nel Nord America e 258 milioni nel resto del mondo per un totale di 495 milioni di dollari.