Sì, anche Barbie odia i tacchi alti: i segreti di stile della bambola svelati nel film Il film di Greta Gerwig ‘Barbie’, appena uscito nelle sale, ci svela alcuni segreti del guardaroba della bambola (senza spoiler!) e ci libera dall’ossessione per i tacchi alti.

A cura di Beatrice Manca

Foto dal trailer del film Barbie, via Instagram @barbiethemovie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Barbie, il film ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Contrordine, signore: quest'estate potete rilassarvi con scarpe basse e sneakers. Perfino Barbie, infatti, ha deciso di appendere i tacchi alti al chiodo. Tranquilli, niente spoiler: la buffa rivelazione arriva da una clip pubblicata dal profilo ufficiale del film subito prima dell'uscita nelle sale. Nel video, subito diventato virale, vediamo Margot Robbie salire una scalinata con un abito blu e un paio di scarpe col tacco coordinate, ma l'effetto non è quello sperato.

Perché Barbie non vuole più mettere i tacchi

I trailer e le clip diffuse in anteprima ci mostrano anche come fa la mattina a vestirsi la bambola: i suoi abiti non sono appesi in un armadio ma ‘esposti' come nelle confezioni del giocattolo sugli scaffali. Le basta aprire le ante e voilà, l'outfit passa dalla scatola a lei come per magia. Qualcosa però nel perfetto mondo di Barbie inizia a cambiare: si ritrova (letteralmente) coi piedi per terra e i suoi talloni toccano il suolo per la prima volta. La bambola infatti è famosa per i piedini arcuati che permettono a chi ci gioca di cambiare le scarpe con facilità, purché siano col tacco. Ma quando (nel film) Barbie si ritrova coi piedi piatti, indossare le scarpe alte non è più naturale, come non lo è per noi: "Non indosserei mai i tacchi se i miei piedi fossero così!", esclama spazientita Margot Robbie mentre sale faticosamente le scale.

Una famosa scena del trailer di Barbie

Il significato delle scarpe nel film ‘Barbie'

Un po' come le scarpette rosse di Dorothy del Mago di Oz, anche nel film di Barbie le scarpe sono fondamentali per capire l'evoluzione della storia. Il trailer, in cui Margot Robbie sfila le pantofoline di pelo rivelando piedi sempre in punta, ha scatenato una challenge sui social e migliaia di persone hanno ricreato la scena. Per non parlare poi del dilemma "Birkenstock o tacchi alti?", una versione modaiola del dilemma "pillola rossa o pillola blu" di Matrix. La rivelazione dei tacchi ha fatto simpatia a moltissime fan, che nei commenti scrivono: "Ora capisco: ha molto più senso che Barbie porti i tacchi solo per la forma dei suoi piedi!". Se anche la bambola bionda ne farebbe a meno, noi possiamo comodamente infilare le sneakers ogni volta che vogliamo senza sensi di colpa!