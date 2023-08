Cosa hanno in comune Kate Middleton e Barbie: il segreto della collana col cuore Nel film Barbie, Margot Robbie indossa una collana di un brand molto apprezzato sia da Kate Middleton che da Meghan Markle. Il gioiello è già sold out.

A cura di Giusy Dente

Barbie con collana Missoma

Il film dedicato alla bambola più famosa di tutti i tempi si sta rivelando un successo. Greta Gerwig ha portato sullo schermo una storia colorata, ma piena di citazioni cinematografiche e capace di affrontare temi di grande attualità. Il tutto, con una cura maniacale degli outfit, che sono un punto cruciale essendo Barbie, per definizione, un'appassionata di moda e un'icona fashion! Margot Robbie ha indossato look curati in ogni singolo dettaglio: dietro c'è stato il monumentale lavoro della costumista Jacqueline Durran e dello stylist Andrew Mukamal. L'attrice protagonista nel tour stampa ha sfoggiato look ispirati a costumi realmente indossati dalla bambola Mattel, nel corso dei decenni. Nel film, invece, sfoggia abitini bon ton, completi in stampa vichy e spicca la nuance rosa: un guardaroba perfetto. E gli accessori? Si notano due paia di scarpe in particolare (tacchi e Birkenstock) e c'è un solo logo riconoscibile in tutto il film (quello di Chanel). C'è poi un dettaglio singolare che riguarda i gioielli.

Barbie indossa la collana Missoma

I gioielli preferiti di Barbie

Cosa hanno in comune Barbie, Kate Middleton e Meghan Markle? Amano gli stessi gioielli. Nel film, infatti, al collo della bambola spiccano due collane di un brand molto amato dalla principessa e dalla duchessa, che ne hanno spesso indossato le creazioni. Si tratta della collana con ciondolo Ridge Heart e della collana con ciondolo Jelly Heart Gemstone.

in foto: collana Missoma

Sono gioielli realizzati a mano con placcatura in oro 18 carati di Missoma. La prima collana ha un ciondolo a forma di cuore e costa 191 euro (ma attualmente è sold out sul sito ufficiale del brand). La seconda, presenta cinque ciondoli con pietre semipreziose colorate a forma di piccoli cuoricini: costa 227 euro.Missoma anche per America Ferrera, che nel film interpreta Gloria: lei nel film indossa la Double Chain Necklace del brand.

in foto: collana Missoma

Barbie indossa i gioielli di Kate Middleton

Il brand che fa la sua comparsa nel film è molto apprezzato dalla stessa Margot Robbie. L'attrice ne ha indossato una collana quando ha partecipato alla festa pre-Oscar di Women in Film (dunque ben prima di essere coinvolta nel progetto cinematografico). Ed è anche un marchio di riferimento per Meghan Markle e Kate Middleton.

Kate Middleton con orecchini Missoma

Le due hanno stili diversi eppure spesso nei loro outfit hanno inserito le creazioni dello stesso brand di gioielli: Missoma, appunto. Kate Middleton possiede almeno due paia di orecchini del brand: quelli con rodocrosite rosa (indossati durante una visita a Belfast) e quelli a forma di mezzaluna (indossati per una serata di gala alla Royal Albert Hall).

Meghan Markle con anello Missoma

Meghan Markle possiede di Missoma un anello con sigillo, visto per la prima volta nell'ottobre 2018 durante una visita a Chichester (nel West Sussex) con suo marito, il principe Harry.