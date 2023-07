Margot Robbie alla premiere di Barbie coi capelli ricci lunghissimi: a chi si ispira l’acconciatura A Città del Messico, Margot Robbie stupisce coi capelli ricci lunghissimi: ecco chi ha “copiato” con questa nuova acconciatura mai sfoggiata prima.

A cura di Giusy Dente

Margot Robbie in Emilio Pucci

Prosegue il tour promozionale del film Barbie e in ogni tappa gli occhi sono tutti per Margot Robbie, che nella pellicola (prossima all'uscita anche in Italia) interpreta proprio l'iconica bambola, idolo di generazioni di bambine in tutto il mondo. L'attrice ha indossato i panni di Barbie sul set, in un tripudio di nuance pastello e colori fluo (con dominazione assoluta del rosa e del fucsia). Ma si sta divertendo a vestirne gli abiti anche al di fuori. Gli outfit sfoggiati in questi giorni, infatti, hanno tutti dei riferimenti ben specifici e rimandano appunto all'universo della bambola più famosa di tutti i tempi.

Margot Robbie diventa Barbie

Forse è un caso o forse no, ma la cosiddetta estetica Barbiecore che spopola da mesi potrebbe avere a che fare proprio con l'uscita del film Barbie, che ha elettrizzato tutti fan del mondo della bambola: e sono tanti! Il colore che più di tutti fa pensare all'universo della bambola è il rosa, che difatti spopola ovunque, dalla tonalità bubblegum al fucsia quasi fluo. È la nuance più amata dalle celebrities, dagli stilisti, dalle donne delle royal family, difatti è la protagonista assoluta di red carpet e passerelle.

Margot Robbie in Emilio Pucci, scarpe Manolo Blahnik, borsa Chanel

Margot Robbie nel corso del tour stampa del film e delle diverse anteprime in giro per il mondo, si sta divertendo a ricreare dei famosi look ispirati a Barbie, delle repliche di costumi realmente sfoggiati dalla bambola nel corso della sua longeva storia. Sono outfit realizzati per lei su misura, abiti personalizzati realizzati per lei dalle più prestigiose Maison. A Sydney, l'attrice si è trasformata nella prima Barbie, con l'indimenticabile look a righe black&white. A Seoul è diventata Barbie Day To Night: doppio look, prima tailleur formale e poi party dress. A Città del Messico, invece, ha "copiato" Totally Hair Barbie.

Margot Robbie indossa orecchini Chanel

Perché Margot Robbie ha i capelli ricci

A Città del Messico, Margot Robbie ha indossato una creazione coloratissima firmata Emilio Pucci, un mini dress multicolor a maniche lunghe con una stampa in voga soprattutto negli anni Sessanta. Lo ha abbinato a un paio di décolleté rosa in pelle verniciata col tacco alto firmate Manolo Blahnik (da 660 euro), aggiungendo una borsa Chanel rosa con iconico tessuto trapuntato. Fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 della Maison.

in foto: Barbie Totally Hair

Di Chanel anche gli orecchini: un paio di pendenti in resina, a forma di coppia C incrociata (il logo inconfondibile della Casa di moda). Il look ricalca alla perfezione quello di una Barbie messa in commercio nel 1992, caratterizzata da una lunghissima chioma bionda e mossa che arrivava fino alle caviglie. Totally Hair Barbie è stata una delle più vendute di sempre, amatissima dai bambini, affascinati dalla chioma extra long perfetta per divertirsi a realizzare acconciature.