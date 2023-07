Perché Barbie nel mondo reale abbandona gli abitini e si veste da cowgirl in rosa Barbie è un tripudio di rosa, dalle scenografie ai costumi, studiati nel dettaglio per accompagnare il viaggio della protagonista e la sua evoluzione.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Barbie, il film ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbie è il film dell'anno. La pellicola di Greta Gerwig, con Margot Robbie nei panni dell'iconica bambola Mattel e Ryan Gosling in quelli di Ken, ha superato i 15 milioni di euro di incassi in appena otto giorni di programmazione (in Italia). È record anche sul fronte statunitense: il miglior esordio cinematografico americano di tutto il 2023. Il film è caratterizzato da un'estetica total pink: è stata necessaria talmente tanta vernice rosa da esaurirne tutte le scorte! Rosa è anche la nuance dominante degli outfit degli abitanti di Barbieland, la protagonista in primis. È stato fatto un lavoro molto accurato sul fronte dei costumi, studiati in ogni dettaglio, sia sul set che fuori. Durante gli eventi stampa e promozionali, Margot Robbie ha sfoggiato creazioni realizzate appositamente per lei da grandi Maison "copiando" look realmente indossati da famose Barbie nel corso degli anni. Tutto questo, ha contribuito a rendere il rosa il colore del momento.

Il significato dei look di Barbie

Nel film di Greta Gerwig i costumi hanno un ruolo decisivo: Barbie è pur sempre un'appassionata di moda, un'icona di stile al passo con le tendenze! La regista si è affidata alla competenza di Jacqueline Durran, già premii Oscar nel 2020 per i costumi di Piccole Donne (sempre della Gerwig). La costumista ha raccontato a Refinery29 i segreti del guardaroba messo a punto per il film, realizzato completamente da zero (a parte alcuni look vintage di Chanel): "Non solo abbiamo realizzato i vestiti, ma abbiamo fatto anche il tessuto. Abbiamo scelto i colori e realizzato le stampe e poi abbiamo realizzato i vestiti" ha spiegato.

Decisivo, è stato consultare gli archivi Mattel. Per esempio Hot Skatin Barbie del 1994 ha ispirato il look in colori fluo coi pattini a rotelle. Per il resto, la protagonista indossa tanti abitini bon ton, domina il rosa e altre nuance pastello: "Ho creato un gruppo abbastanza controllato di combinazioni di colori a cui dovevamo attenerci mentre progettavamo le stampe e i vestiti, quindi c'erano molte variazioni ma non c'erano contrasti" ha detto Jacqueline Durran.

Perché c'è un look da cowgirl

I vestiti riflettono anche il viaggio interiore che compie la protagonista. Quando Barbie tocca il fondo, è nel suo momento di massimo sconforto, indossa un babydoll a quadretti pastello uguale a quello che indossava in precedenza. "Abbiamo realizzato due versioni del look: una con un colore più luminoso e una con un colore sbiadito. Volevamo avere la sensazione che lei stesse iniziando a cambiare a quel punto" ha sottolineato la costumista.

Un primo cambiamento radicale c'è con l'ingresso nel mondo reale, tra gli umani. Qui Barbie abbandona i vestitini bon-ton, le borsette, i tacchi a spillo, i gioielli appariscenti e indossa un look da cow girl con capello, stivaletti e foulard al collo (mantenendo il colore rosa!). In quel caso, la costumista ha provato a immedesimarsi in lei: "L'abito da cowboy rosa, ci è voluto un po' per concepirlo. Ho dovuto pensare a cosa avrebbe scelto di indossare Barbie quando sarebbe arrivata nel mondo reale. Cosa sceglierebbe Barbie per entrare in America? Il western era perfetto" ha spiegato.