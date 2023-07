Margot Robbie si trasforma nell’iconica Barbie degli anni ’60: tulle e perle per la prima europea Ieri sera si è tenuta la prima europea del film Barbie. L’evento è andato in scena a Londra e ha visto la protagonista Margot Robbie trasformarsi in una iconica Barbie degli anni ’60: ecco tutti i dettagli del look.

Il prossimo 20 luglio nei cinema di tutto il mondo arriverà il film Barbie firmato Greta Gerwig, che vedrà Margot Robbie e Ryan Gosling trasformarsi nell'iconica coppia di bambole Mattel. Il cast al completo è attualmente alle prese col press tour e ogni giorno viaggia da un capo all'altro del globo per presentare la pellicola in anteprima. Nelle ultime è andata in scena la "prima première" europea, si è tenuta al Cineworld a Leicester Square, Londra, dove è stato allestito un esclusivo pink carpet tutto a tema Barbie. La protagonista della serata non poteva che essere l'attrice che ricopre il ruolo principale, trasformatasi in una Barbie in carne e ossa con un look leggendario.

A quale Barbie si ispira il look rosa perla di Margot Robbie

Terminato il tour promozionale americano, il film Barbie è sbarcato in Europa e la protagonista Margot Robbie non ha deluso le aspettative dei fan che non vedono l'ora di vederla nei panni dell'iconica bambola Mattel. Per la prima londinese ha rispettato quella che per lei ormai sembra essere una tradizione: sfoggiare dei look di Barbie che hanno fatto storia.

Ryan Gosling e Margot Robbie

Dopo l'abito total black di Los Angeles ispirato a Barbie ‘Solo in the Spotlight’, questa volta (sempre con l'aiuto del fidato stylist Andrew Mukamal) ha catapultato il pubblico negli anni '60 trasformandosi in Barbie ‘Enchanted Evening'. Le caratteristiche della bambola? Vestiva in rosa perlato e, tra tulle, perle e guanti di raso, era l'incarnazione di una diva d'altri tempi.

Barbie ’Enchanted Evening’

Margot Robbie, l'omaggio a Londra nascosto nell'abito

Per calcare il pink carpet londinese Margot Robbie non poteva che rivolgersi alla Maison britannica Vivienne Westwood, che ha rivisitato e personalizzato per lei l'abito Moonlight della collezione Couture 2023.

Margot Robbie in Vivienne Westwood

Il risultato? Un tubino in delicato raso con la gonna fasciante, il bustier corsetto steccato e strapless e una coda strascico agganciata al punto vita con un maxi fiore in tinta (decorato al suo interno con l'iconico Saturno di cristalli, simbolo della griffe). A completare il tutto non sono mancati i sandali col tacco a spillo firmati Louboutin, i guanti da diva alti fino al gomito e un coprispalle in pomposo tulle. A fare la differenza sono state le perle, per la precisione una collana cocker con tre fili di pietre bianche di Assael. Margot non sembra forse essere una Barbie in carne e ossa?