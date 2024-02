William ai Bafta 2024: sul red carpet ricicla lo smoking in velluto blu Il principe William ha preso parte al primo evento pubblico da solo. Ai premi Bafta 2024 che si sono tenuti a Londra, l’erede al trono ha calcato il red carpet indossando un completo già utilizzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il principe William

I Bafta 2024 sono uno degli eventi più attesi della stagione dei premi. La British Academy of Film and Television Arts assegna ogni anno una serie di riconoscimenti a film e interpreti a poche settimane da Premi Oscar. Tante le star sul red carpet, da Emma Stone a Margot Robbie, passando per David Beckham e il Principe William, entrambi arrivati alla cerimonia senza le loro mogli. Un'assenza, quella di Kate Middleton, che ha fatto rumore, anche se era già stata annunciata da settimane, visto che la principessa si sta riprendendo dall'intervento che ha subito all'addome poche settimane fa. Per l'occasione il secondogenito di re Carlo III ha optato per un abito già indossato, come fatto in svariate occasioni dalla moglie.

William ai Bafta ricicla il completo in velluto

Il principe William segue le orme della moglie Kate Middleton scegliendo un tuxedo in velluto blu scuro per la serata dei Bafta 2024. Il principe, che nel gala svolge un ruolo attivo, in qualità di presidente onorario dal 2010, ha calcato il red carpet da solo, visto che la principessa del Galles sta trascorrendo a casa la convalescenza.

Il principe William ai Bafta 2024

Sul red carpet londinese il principe William ha riproposto uno smoking già utilizzato. Il tuxedo blu, infatti, era stato scelto in occasione della Royal Variety Perfomance del 2021, una serata charity che si tiene ogni anno alla Royal Albert Hall. In quell'occasione era stata la moglie Kate Middleton a riciclare un abito, firmato Jenny Packham, che aveva già indossato in occasione di un viaggio in Pakistan. Insomma, le buone abitudini green si tramandano in famiglia.

I principi di Galles alla Royal Variety Perfomance del 2021.