Meghan Markle segue il trend dell'inverno 2024: i guanti sono l'accessorio must have Meghan Markle è in Canada per un evento di beneficienza insieme al marito Harry. I duchi di Sussex non smettono di far parlare di sé: la coppia starebbe infatti tentando un riavvicinamento con la royal family inglese.

A cura di Arianna Colzi

Meghan Markle

Meghan Markle e Harry sono tornati al centro delle cronache internazionali. I duchi di Sussex, stando a quanto riportano gli esperti della corona britannica, starebbero tentando un riavvicinamento alla Royal Family, grazie a una strategia comunicativa ben precisa. Dopo aver lanciato il sito con il loro titolo nobiliare (sussex.com), la coppia ha anche cambiato il cognome ai loro due figli, Archie e Lilibet, che sono sprovvisti del trattamento di Altezza Reale e dunque portano il cognome Mountbatten Windsor.

Meghan Markle a Vancouver

La distensione dei rapporti tra Harry e il padre Carlo III, che il secondogenito ha incontrato a Londra dopo la diagnosi di una forma di cancro, si accompagna a un tentativo di riconciliazione tra Kate Middleton e Meghan Markle, da sempre molto distanti. I due coniugi si trovano a Vancouver per un evento di beneficienza: proprio da lì Harry ha parlato per la prima volta del padre. Non sono passati inosservati nemmeno i look di Meghan Markle, che ha sfoggiato una cappa e dei guanti coordinati.

Il look di Meghan Markle a Vancouver

Il look coordinato di Meghan Markle

Per un evento di beneficienza a Vancouver, Meghan Markle ha sfoggiato una cappa color cammello con scollo incrociato del brand canadese Sentaler. Il capo, che costa 1.500 euro, si abbina perfettamente ai guanti in pelle scamosciata color kaki di Max Mara: un dettaglio davvero chic, che dimostra quanto la duchessa di Sussex sia al passo con le tendenze dell'inverno. I guanti, infatti, sono stati l'accessorio must have, come abbiamo visto anche all'ultimo Festival di Sanremo. Sotto la cappa, l'ex attrice sfoggia un dolcevita cammello, modello The Classic Crew, che costa 160 euro.

Harry e Meghan a Vancouver

Il look in pieno mood quiet luxury è completato da un paio di jeans neri, modello Valerie, del brand statunitense La Ligne. In questo outfit, composto prevalentemente da marchi americani, non può mancare anche il capo must have dell'inverno: gli stivali da equitazione in pelle di vitello, che sul sito web del brand losangelino CO vengono venduti a 2mila euro. Gli orecchini a doppia croce in oro che si abbinano alla palette del look sono di Anine Bing, un marchio indipendente americano.