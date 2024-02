Harry parla per la prima volta della malattia del padre: “Il dolore può riavvicinare una famiglia” Intervistato da Good Morning America, il duca di Sussex ha parlato della malattia di re Carlo e della possibilità di un riavvicinamento per la royal family. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il principe Harry, intervistato dall'emittente televisiva Good Morning America, ha parlato della sua vita con Meghan, dei feriti di guerra e – per la prima volta – del suo rapporto con il padre Carlo, a cui da poco è stato diagnosticato un tumore. Il principe non ha escluso che la malattia del padre possa diventare un'occasione di riavvicinamento per la royal family.

Cosa ha detto il principe Harry alle telecamere di Good Morning America

"Amo la mia famiglia. L'aver avuto la possibilità di salire su un aereo e andare a trovare mio padre è una cosa che mi rende grato" rivela il principe Harry alle telecamere di Good Morning America. Il duca di Sussex è stato intercettato da una truppe del programma che stava seguendo le prove per l'evento sportivo degli Invictus Games, a Whistler, in Canada. Nell'intervista, il principe Harry ha parlato della malattia di re Carlo: "Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi". Non sembra quindi impossibile che un momento delicato come quello che sta attraversando la royal family possa diventare motivo di riconciliazione. Il duca di Sussex – che non faceva visita al padre dal giorno dell'incoronazione – ha aggiunto che ha in programma altri viaggi nel Regno Unito e che spera di rivedere la famiglia il più possibile.

Harry e Meghan e la lontananza dalla famiglia reale

Harry e Meghan da tempo hanno scelto di condurre le proprie vite lontano da Buckingham Palace, decisione criticata insieme a quella di cambiare il cognome dei due figli da Mountbatten-Windsor in Sussex. Recentemente la coppia ha anche dato via a un sito web, registrato sotto il dominio di sussex.com, operazione oggetto di polemica in quanto non è chiaro se per i due sia lecito o meno utilizzare il marchio "Sussex" non facendo più ufficialmente parte della royal family.