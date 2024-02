Harry e Meghan cambiano cognome ai figli Archie e Lilibet: come si chiamano adesso Harry e Meghan Markle hanno deciso di cambiare il cognome ai loro due figli Archie e Lilibet: perché la scelta dei duchi di Sussex potrebbe essere un tentativo di riavvicinamento a Buckingham Palace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

I Duchi di Sussex

Harry e Meghan, duchi di Sussex, continuano a portare avanti la loro vita lontano dalla Famiglia Reale inglese. La coppia, però, ha fatto brevemente ritorno a Londra per visitare Carlo III, colpito da una forma di cancro. Il secondogenito del re e la moglie hanno dato vita di recente a un loro sito web utilizzando: sussex.com. La scelta di usare il titolo nobiliare potrebbe innescare una reazione del casato britannico che, per adesso, non è ancora arrivata. Non è il solo grande cambiamento, però, visto che Harry e Meghan avrebbero deciso di cambiare il cognome ai loro due figli, Archie e Lilibet.

Meghan Markle

Qual è il cognome dei figli di Harry e Meghan

Stando a quanto riporta il Telegraph, Harry e Meghan avrebbero deciso di usare "Sussex" come cognome per i loro due figli, Archie e Lilibet. Secondo gli esperti di questioni legate alla corona inglese, sia questa operazione che quella di aprire un proprio dominio web con il titolo reale farebbero parte di una più ampia strategia comunicativa. La coppia, infatti, ha scelto di utilizzare lo stemma della casata reale, senza però di fatto avere più alcun legame con questa, soprattutto a livello di rappresentanza istituzionale.

I Duchi di Sussex con Archie

La popolarità di Harry e Meghan non è mai stata così bassa, dunque secondo diversi commentatori l'obiettivo della coppia potrebbe essere quello di tentare un riavvicinamento con Buckingham Palace. I due figli dunque non si chiamerebbero più Mountbatten-Windsor, cognome della Famiglia Reale in seguito al matrimonio tra Filippo ed Elisabetta II, ma Archie e Lilibet Sussex.

Harry al funerale di Elisabetta II

Secondo il protocollo reale, i duchi di Sussex hanno ancora i titoli nobiliari per volere del re, ma i loro due figli non hanno mai avuto il trattamento di Altezza Reale, che Harry ha perso negli scorsi anni. Per questo quando sono nati i bambini sono stati registrati come Mountbatten-Windsor. Vedremo che conseguenze avrà questa presunta decisione dei duchi di Sussex e se il protocollo reale consentirà loro questa modifica.