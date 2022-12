Harry e Meghan hanno ancora i loro titoli nobiliari: è una scelta di re Carlo III Perché Harry e Meghan Markle sono ancora Duchi del Sussex dopo l’addio alla Royal Family? Si tratterebbe di una precisa scelta messa in atto da re Carlo III: ecco qual è il motivo.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da oltre 2 anni: hanno detto addio alla Royal Family e ora vivono la loro vita lontani dalle etichette e dagli impegni istituzionali. Essendo liberi e indipendenti, hanno avuto la possibilità di realizzare una serie per Netflix, rivelando anche alcuni dettagli inediti sullo loro sfera privata, dal dress code imposto a corte alle dolcissime foto dei figli. La cosa che in molti si chiedono è: per quale motivo hanno ancora i titoli dopo questa "rottura"? La verità è che è stato Carlo III a non "spogliarli" del tutto, anzi vuole che i due continuino a mantenere i loro riconoscimenti nobiliari per un motivo ben preciso.

Perché re Carlo non ha tolto i titoli ai Sussex

Perché Harry e Meghan continuano a essere Duchi del Sussex dopo il drastico allontanamento dalla Royal Family? Si tratterebbe di una disposizione precisa del nuovo re Carlo III, che parrebbe non avere alcuna intenzione di prendere provvedimenti sulla questione. Esistono diversi motivi che l'hanno portato a questa scelta: innanzitutto si trasformerebbe in un gesto punitivo, come se i due non fossero mai stati i benvenuti nella famiglia reale. Carlo, inoltre, è un uomo prudente e sa bene che spogliare i Sussex dai loro titoli non farebbe altro che alimentare gli scandali, cosa che vuole assolutamente evitare vista la sua precedente esperienza con Lady Diana.

Harry e Meghan, la scelta "di convenienza"

Harry e Meghan non si sono creati particolari problemi ad abbandonare la Royal Family (almeno all'apparenza) ma, nonostante gli screzi, non vogliono distruggere totalmente il legame con Londra. Al di là del fatto che i Windsor continuano a essere parenti del principe, è chiaro che dire addio a tutti i titoli nobiliari non è neppure una scelta "conveniente" per la coppia. Avendo un tenore di vita molto elevato, fanno bene attenzione a tenere sempre uno spiraglio aperto, così da avere la possibilità di fare marcia indietro se necessario. Insomma, da ambo i lati c'è il desiderio di lasciare le cose così come sono, anche se i sudditi vorrebbero il contrario.