Archie con la giacca, Lilibet floreale: il dolce ritratto di famiglia nel trailer di Harry & Meghan Stanno per essere rilasciate le ultime puntate della serie Netflix Harry & Meghan e tra i grandi protagonisti ci saranno anche i piccoli Archie e Lilibet: ecco il nuovo adorabile ritratto della famiglia Sussex.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare del principe Harry e Meghan Markle. Hanno debuttato su Netflix con una serie che porta il loro nome e fin dalle prime puntate hanno rivelato dei dettagli inediti sulla vecchia vita di corte, dagli appuntamenti prima dell'ufficialità della relazione al motivo per cui la Duchessa indossava sempre abiti bianchi e beige. Ora, alla vigilia del lancio dei tre attesissimi episodi finali, è stato rilasciato un trailer inedito e la cosa particolare è che compaiono anche i piccoli Archie e Lilibet (anche se solo di spalle, così da non dare troppe anticipazioni): ecco il nuovo adorabile ritratto di famiglia di casa Sussex.

I look di Archie e Lilibet in Harry & Meghan

Le apparizioni pubbliche di Archie e Lilibet si contano sulle punte delle mani ma per la serie Netflix Harry & Meghan i genitori hanno fatto un'eccezione. I piccoli sono grandi protagonisti delle puntate finali e a dimostrarlo è il nuovo trailer appena rilasciato, nel quale i quattro Sussex appaiono felici e sorridenti di spalle. Meghan ha i capelli lunghi e fluenti mossi dal vento e tiene il primogenito tra le braccia. Complice il fatto che indossa una classica giacca da smoking e una camicia bianca, quest'ultimo sembra essere diventato un vero e proprio lord. Lilibet è invece sulle spalle di papà Harry ed è una lady con abitino a fiori, cardigan micro e fiocco tra i capelli rossi.

Le critiche alla serie di Harry e Meghan

Il nuovo trailer della docu-serie ha scatenato le immancabili polemiche, il motivo? In molti hanno criticato il fatto che Harry e Meghan abbiano coinvolto anche i figli, venendo meno al proposito di proteggere la loro privacy a tutti i costi. Nel 2020 i due erano arrivati addirittura a denunciare il paparazzo che aveva "rubato" una foto di Archie, ma ora sembrano non aver paura di trasformare i bimbi in divi. Negli episodi finali si vedranno immagini inediti del primo compleanno di Archie, i pomeriggi in famiglia nella villa di Montecito e la nascita della secondogenita ma, ancor prima che si scatenassero le polemiche, Harry aveva messo a tacere ogni potenziale malelingua dichiarando: "Se hai dei figli credo che dovresti essere tu a decidere che cosa condividere".