Harry e Meghan, cosa cambierà per Archie e Lilibet con lo sfratto da Frogmore House Harry e Meghan sono stati sfrattati da Frogmore Cottage per volere di re Carlo III. Quali saranno le ripercussioni della decisione sulla vita dei piccoli Archie e Lilibet?

A cura di Valeria Paglionico

La lotta "a distanza" tra la Royal Family ed Harry e Meghan Markle sembra non essersi conclusa, anzi a quanto pare è più viva che mai. Sebbene re Carlo III abbia mostrato non poca comprensione e apertura verso il figlio, di recente ha deciso di sfrattarlo. Il principe è stato costretto a rinunciare a Frogmore Cottage, la residenza reale che aveva ricevuto in regalo dalla regina Elisabetta II (e che aveva fatto ristrutturare totalmente prima del trasferimento in America). La cosa che in pochi sanno è che la decisione avrà un forte impatto non solo sui diretti interessati ma anche sui loro figli Archie e Lilibet: ecco cosa cambierà a partire da questo momento per i piccoli di casa Sussex.

Harry ha perso la protezione di Scotland Yard

Il principe Harry potrà pure aver detto addio alla vita di corte da anni ma, nonostante ciò, continua a essere legato alla Royal Family. Essendo tra i suoi rappresentanti più in vista, viene chiamato a presenziare agli eventi ufficiali, dai funerali ai matrimoni, fino ad arrivare alla futura incoronazione del padre, re Carlo III. Ora, però, ritornare a Londra con la famiglia sarà molto più difficile per lui. Rinunciare al titolo ha significato anche dire addio alla protezione di Scotland Yard, dunque se vuole avere una scorta deve pagarla di tasca sua. A Frogmore Cottage, però, si sentiva al sicuro, dato che essendo vicino a Windsor godeva dell'assistenza della Metropolitan Police's Royalty and Specialist Protection Unit.

Archie e Lilibet ci saranno all'incoronazione di Carlo?

A pagarne le conseguenze sono soprattutto i piccoli Archie e Lilibet che, se dovessero tornare a Londra per l'incoronazione, non avranno protezione proprio come i genitori. Harry sembra essere deciso a battersi in tribunale per riconquistare la scorta, anche se al momento la lotta sembra essere senza speranze, visto che addirittura il padre gli ha tolto la residenza inglese di sua proprietà. Il motivo dello sfratto? L'inutilizzo della residenza e le recenti dichiarazioni shock sui Royals. Ora come ora, dunque, per i piccoli di casa Sussex sembra essere davvero troppo rischioso lasciare la California per volare nel Regno Unito e non si esclude una loro possibile e totale assenza alla cerimonia del 6 maggio.