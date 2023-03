Harry e Meghan lasciano Frogmore Cottage: com’è fatta la dimora e chi andrà a viverci Frogmore Cottage è la residenza reale da cui Re Carlo III ha sfrattato Harry e Meghan e che è al centro di una nuova contesa tra reali.

A cura di Clara Salzano

Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage

L'ultima visita di Harry e Meghan a Frogmore Cottage, la loro casa nel Regno Unito, è stata nell'estate 2022 in occasione del giubileo di Elisabetta II. Né, visti gli sviluppi del rapporto della coppia con la famiglia reale, ci si aspettava che avrebbero trascorso in Inghilterra molto tempo nei prossimi mesi né tuttavia che sarebbero stati sfrattati dalla loro residenza reale. È ciò che ha fatto Re Carlo III offrendo Frogmore Cottage al principe Andrew, duca di York.

Una scena di Harry&Meghan

Frogmore Cottage non è più la casa del Duca e della Duchessa del Sussex nel Regno Unito. La dimora con dieci camere da letto a Windsor Great Park aveva ottenuto momenti di fama già nella docuserie di Netflix "Harry&Meghan". La cucina in cui è seduta la protagonista è proprio di Frogmore Cottage. La dimora fa parte delle proprietà della famiglia reale dal XIX secolo e, nel corso degli anni, vari membri della famiglia reale hanno vissuto in questa residenza che è stata la prima casa coniugale nel Regno Unito del principe Harry e Meghan Markle.

Frogmore Cottage

Frogmore Cottage, si trova nella tenuta Frogmore, parte di Home Park a Windsor, in Inghilterra. Dal 2019 la residenza è stata la base ufficiale del duca e la duchessa del Sussex che l'hanno ricevuta come regalo di nozze dalla regina Elisabetta II, dopo il matrimonio nel 2018. L'abitazione fu costruita proprio vicino a Frogmore House, dove si è tenuto il ricevimento di nozze di Harry e Meghan, per ordine della regina Charlotte.

Leggi anche Harry e Meghan in Inghilterra per i funerali della Regina: dove alloggiano

Frogmore cottage

La casa è stata ristrutturata prima dell'arrivo di Harry e Meghan e l'ammontare dei lavori, pari a 2,4 milioni di sterline di denaro dei contribuenti, fece molto discutere, anche se poi il duca e la duchessa del Sussex hanno rimborsati per intero la somma versando un contributo al Sovereign Grant. La coppia nell'estate 2022 ha trascorso diverso tempo nella casa e festeggiato anche il primo compleanno della loro figlia Lilibet. Durante la ristrutturazione Harry e Meghan hanno aggiunto un orto e uno studio di yoga a Frogmroe Cottage che è considerato un edificio di interesse storico culturale di II grado nel Regno Unito.