Meghan Markle al club dopo lo ‘sfratto’ da Frogmore Cottage: è rock con i pantaloni in pelle Erano mesi che non vedevamo Harry e Meghan in pubblico: le nuove foto arrivano poche ore dopo la notizia dello sfratto per mandare un preciso messaggio.

Anche con un oceano di distanza da Londra, il principe Harry e Meghan Markle continuano a dominare far notizia. I Sussex sono tornati sotto ai riflettori per via dello ‘sfratto' da Frogmore Cottage: re Carlo III ha chiesto alla coppia di lasciare la loro dimora inglese, lasciata a lungo inutilizzata, per concederla al principe Andrea. Loro, per tutta risposta, si fanno fotografare mentre arrivano in un club di Hollywood, sorridenti e glamour. Il messaggio di Meghan Markle è chiaro: niente di tutto questo potrebbe scalfirli.

Le foto di Harry e Meghan a Los Angeles

Era dall'inizio di dicembre che dovevamo vedere i Sussex in pubblico insieme: mentre il libro Spare infiammava il dibattito sulla monarchia ben oltre i confini del Regno Unito è stato Harry a godersi le luci dei riflettori. La moglie Meghan ha assistito al suo successo defilata, dietro le quinte. Adesso però sono stati immortalati dai paparazzi insieme, mentre si godevano una serata mondana al San Vicente Bungalows a Los Angeles, poco lontano da dove abitano. Guarda caso, la foto è arrivata giusto poche ore dopo la notizia dello sfratto dalla loro dimora londinese, e non è un caso. Secondo gli esperti, Meghan Markle e il principe Harry hanno inviato un messaggio durante la loro serata mondana: non sono infastiditi, né turbati, da ciò che sta accadendo a Londra in queste ore.

Il look griffato di Meghan Markle

Meghan Markle è apparsa raggiante mentre usciva dall'auto per entrare nel locale: avvolta da una cappa color cammello di Carolina Herrera ha sorriso ai paparazzi e ha preso per mano il principe Harry. La Duchessa icona di stile ha voluto sottolineare il cambiamento di stile dicendo addio agli abiti bon ton: ha sfoggiato un paio di pantaloni in eco pelle attillati di Veronica Beard con pump nere dal tacco a spillo di Dior. Al suo fianco Harry era casual e rilassato con jeans, pullover blu e cappotto grigio. Cresce la curiosità per l'incoronazione di Carlo III: il principe Harry sarà presente con la consorte nonostante i rapporti sempre più tesi?