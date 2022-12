Perché Harry e Meghan non hanno girato la serie nella loro vera casa La villa dove è stata girata la serie Harry&Meghan non è la vera casa dei Sussex ma una delle dimore californiane più lussuose.

A cura di Clara Salzano

Harry e Meghan nella serie

La docuserie Harry&Meghan su Netflix è già da record come una delle produzioni più vista della piattaforma. Ad ogni puntata della docuserie sul Duca e la Duchessa di Sussex emergono dettagli sulla loro storia d'amore e sui rapporti con la famiglia reale britannica. L'ultima rivelazione emersa è che le riprese di Harry&Meghan in casa non sono realizzate nella loro vera abitazione ma in un'altra villa, più lussuosa, di Montecito, in California.

Harry&Meghan

Dopo aver visto la nuova serie di Netflix, Harry&Meghan, sono in tanti ad accusarli di aver raccontato delle inesattezze e a confermare le critiche arriva anche la notizia sulla loro finta casa in cui sono state realizzate le riprese. È emerso infatti che la troupe della docuserie aveva fatto richiesta per girare proprio nella villa di Montecito dove abitano Harry e Meghan con i figli ma il permesso è stato rifiutato. Le scene in casa della famosa coppia sono in realtà state girate nella villa più lussuosa nello stesso quartiere californiano.

Una scena della serie

La villa dove è stata girata la serie Harry&Meghan non è la vera casa dei Sussex ma la lussuosa dimora dell'uomo d’affari Mark Schulhof. Si tratta di una villa di oltre 4.000 metri quadri con sei camere da letto, sedici bagni, piscina, spa, palestra privata e un enorme giardino all'inglese. L'abitazione usata come set nella serie ha un valore di 33 milioni di dollari, rispetto alla vera villa di Harry e Meghan, sempre a Montecito, che ne vale 14,6 milioni di dollari. Il motivo per cui le riprese non sono state girate all'interno della vera casa della coppia non è stato ufficializzato ma si pensa che possa essere per questioni di privacy e sicurezza. Altri sostengono invece che la ragione del cambio di abitazione sia legata al desiderio di Harry e Meghan di mostrarsi più ricchi di quanto non siano.