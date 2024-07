video suggerito

Perché Frogmore Cottage è ancora disabitato dopo lo “sfratto” di Harry e Meghan Ricordate Frogmore Cottage, la tenuta reale che Harry e Meghan lasciarono dopo la ristrutturazione? Nonostante i due siano stati sfrattati dai reali, la residenza continua a essere disabitata: ecco per quale motivo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il principe Harry e Meghan Markle hanno preso drasticamente le distanze dalla Royal Family britannica: è dal 2020 che hanno rinunciato a ogni tipo di privilegio trasferendosi negli Stati Uniti e da allora non sono più tornati sui loro passi. Complice il fatto che hanno rivelato alcuni retroscena scandalosi della vecchia vita di corte, i rapporti con i membri di casa Windsor sono diventati sempre più tesi e ad oggi i due sembrerebbero essere ai ferri corti anche con Carlo III e William. Cosa ne è stato di Frogmore Cottage, la tenuta che avevano ristrutturato poco prima del trasferimento in America? Non è più di loro proprietà ma, nonostante ciò, continua a rimanere disabitata: ecco per quale motivo.

Perché Harry e Meghan non possono più tornare a Frogmore Cottage

Era il 2020 quando Harry e Meghan, in attesa del primo figlio Archie, decisero di ristrutturare Frogmore Cottage, la tenuta reale a Windsor in cui intendevano godersi la nuova vita familiare in 3. I lavori furono curati nei minimi dettagli (e costarono una fortuna), peccato solo che poco dopo il loro completamento venne annunciata ufficialmente la Megxit. Inizialmente, nonostante il trasferimento negli Stati Uniti, ai due venne concessa la possibilità di mantenere la proprietà dell'immobile, così che avessero un appoggio sicuro durante le vacanze in Gran Bretagna. Le cose cambiarono dopo le numerose dichiarazioni shock rilasciate contro i reali, cosa che spinse la corona a dare lo sfratto alla coppia.

Frogmore Cottage

Il principe Andrea non si è voluto trasferire nella tenuta dei Sussex

Che ne è stato ad oggi di Frogmore Cottage? Inizialmente la proprietà è stata abitata da Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank, poi, dopo l'ufficiale "sfratto" di Harry e Meghan, il re Carlo III ha deciso di passare la proprietà al principe Andrea. Il motivo di questa scelta è molto semplice: dopo l'allontanamento dai doveri reali causato dallo scandalo Epstein, il sovrano ha consigliato a suo fratello di lasciare la sua Royal Lodge da 30 milioni di sterline, così da non attirare ancora più critiche su di sé. Andrea, però, ha rifiutato l'offerta e ancora oggi risiede nella storica abitazione reale. La tenuta a Windsor di Harry e Meghan (la cui ristrutturazione è costata 2,4 milioni di sterline) attualmente risulta dunque disabitata.

Leggi anche Il metodo giapponese per un frigorifero ordinato e senza sprechi: si comincia col nastro adesivo

I giardini della tenuta reale