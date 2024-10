video suggerito

Harry e Meghan Markle avrebbero comprato casa in Europa: dove si trova l’abitazione della coppia Harry e Meghan Markle avrebbe acquistato una casa in Europa: i duchi di Sussex la definirebbero come una casa in vacanze, in realtà molti la considerano come un tentativo di riavvicinarsi al Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle e Harry

Mentre le voci di un'ipotetica crisi tra i due si facevano sempre più forti, Meghan Markle e Harry hanno comprato casa in Europa. I Duchi di Sussex, che attualmente vivono a Montecito, in California, erano stati "sfrattati" da Frogmore Cottage, la residenza che era stata regalata loro dalla regina Elisabetta II e che re Carlo III ha deciso di togliere alla coppia. Ora, però, sembra che i due siano interessati a tornare in Europa, non si sa se per riavvicinarsi alla Royal Family – con cui ciclicamente si ipotizza una possibile tregua – o semplicemente per gli interessi della coppia. I duchi, infatti, starebbero per acquistare una casa in Europa.

La nuova casa in Europa di Harry e Meghan Markle: dove si trova

Secondo Page Six, uno dei siti statunitensi più informati in termini di gossip e news legate al mondo dell'intrattenimento, il principe Harry e Meghan Markle starebbero comprando casa in Portogallo, dove anche la cugina del duca di Sussex, la principessa Eugenia, ha una residenza con il marito Jack Brooksbank. I coniugi si sarebbero innamorati dei paesaggi del Portogallo durante una recente vacanza e avrebbero deciso di comprare casa a Melides, una piccola cittadina costiera nella regine dell'Alentejo, nel distretto sud di Setúbal, a sud di Lisbona. Una location tranquilla lontana dal clamore e dal caos delle grandi città e soprattutto affacciata sul mare, proprio come la loro villa in California. Addirittura secondo il Daily Mail l'acquisto sarebbe già avvenuto.

La nuova casa in Portogallo consentirebbe a Meghan Markle di richiedere un visto che le permetterebbe così di accedere anche agli altri Paesi dell'area Schengen in Europa, come Italia, Spagna e molti altri. Questo consentirebbe anche al duca di Sussex di ridurre la distanza con il Regno Unito, dove vorrebbe tornare più spesso per far visita agli amici e ai parenti. Che questa casa possa essere il primo step verso un disgelo in famiglia?