La vita di lusso di Harry e Meghan: quanto hanno speso durante l'estate Il principe Harry e Meghan Markle continuano a condurre uno stile di vita di lusso anche a debita distanza dalla Royal Family: ecco quanto hanno speso durante gli ultimi mesi estivi.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle potranno anche aver detto addio alla Royal Family da anni ma non per questo hanno rinunciato allo stile di vita all'insegna del lusso che conducevano a corte, basti pensare che solo durante l'ultima estate sono arrivati a spendere cifre da capogiro. A fargli i "conti in tasca" sono stati i media internazionali, che hanno valutato dettagliatamente ogni loro spostamento, rivelando quanto gli sono venuti a costare il tour in Colombia e la scuola di Lilibet: ecco la cifra che ne è fuoriuscita.

Il tour in Colombia a spese di Harry e Meghan

A inizio agosto Harry e Meghan hanno organizzato un tour della Colombia a loro spese, attirando non poche critiche per aver "imitato" il programma dei classici viaggi reali. La cosa che in pochi sanno è che si sono concessi ogni tipo di comodità. Innanzitutto hanno investito 1,5 milioni di sterline per la loro sicurezza: hanno 3mila poliziotti e guardie del corpo e hanno noleggiato 16 auto blindate e diversi elicotteri. Durante le visite ufficiali hanno fatto innumerevoli regali, dagli strumenti musicali alla Escuela Tambores de Cabildo ai fondi per la ristrutturazione della palestra socio-emotiva alla scuola Colegio La Giralda. A tali cifre va aggiunta l'ultima spesa del mese: i 60mila dollari per l'asilo di Lilibet.

A quanto ammonta il patrimonio di Harry e Meghan

Come fanno Harry e Meghan a spendere simili cifre anche dopo l'addio alla Royal Family? Il loro patrimonio sarebbe letteralmente da capogiro: tra l'eredità del principe e i guadagni dell'ex attrice, i due avrebbero raggiunto i 60 milioni di dollari. A questa cifra sta per aggiungersi anche una parte del fondo fiduciario reale lasciato dalla defunta Regina Madre. Quest'ultima, infatti, aveva destinato 90 milioni di dollari ai familiari ma con un'unica clausola: avrebbero avuto tutti accesso alla loro parte solo al compimento dei 40 anni. Harry raggiungerà il traguardo il prossimo 15 settembre e a partire da quel momento gli spetteranno 8,5 milioni.