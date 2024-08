Harry e Meghan scelgono la scuola per Lilibet: potrebbe frequentare l’asilo da 50mila euro all’anno

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 volge al termine e sono moltissimi gli studenti di tutto il mondo che hanno cominciato già a prepararsi per l'inizio della scuola nelle prime settimane di settembre. A debuttare tra i banchi quest'anno ci sarà anche la piccola Lilibet Diana, la seconda figlia del principe Harry e Meghan Markle. Ha compiuto 3 anni lo scorso giugno e ora è pronta per frequentare l'asilo. Quale istituto frequenterà? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla scelta davvero esclusiva fatta dai genitori.

Harry e Meghan rispettano la tradizione reale

A 3 anni e 3 mesi Lilibet Diana è pronta per dare il via al suo percorso formativo, a partire dal prossimo settembre debutterà tra i banchi di scuola andando all'asilo e probabilmente verrà accompagnata dal fratello maggiore Archie (che invece comincerà le elementari). Nonostante vivano stabilmente in America da anni, Harry e Meghan hanno intenzione di rispettare la tradizione reale di mandare i figli in istituti d'élite: così come alla corte dei Windsor, anche loro ritengono che sia fondamentale assicurare ai figli un ottimo livello di istruzione. Stando alle indiscrezioni, avrebbero già fatto la loro scelta.

Lilibet andrà a una scuola privata a Montecito

L'istituto scelto per la piccola Lilibet (e che potrebbe frequentare anche Archie) sarebbe una scuola privata esclusiva nel cuore di Montecito, la zona elitaria della California in cui Harry e Meghan hanno casa. Non solo consentirebbe ai piccoli di avere un ottimo livello di istruzione, li terrebbe anche a debita distanza dai riflettori, assicurandogli un certo livello di privacy e sicurezza. I due genitori avrebbero già fatto un'ispezione dell'istituto, così da valutare tutti i pro e i contro della struttura. Quanto costa la retta? Stando alle indiscrezioni pubblicate dal Montecito Journal, avrebbe un costo annuo di 60.000 dollari (oltre 53.000 euro).