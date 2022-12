Meghan Markle in shorts, Harry col passamontagna: i look inediti per la festa “post-apocalittica” Harry e Meghan sono arrivati su Netflix con la serie a loro dedicata, nella quale si sono raccontati senza filtri. In quanti, ad esempio, sanno come hanno passato la notte prima che le foto che li ritraevano insieme finissero sui giornali?

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle sono finiti sulle prime pagine dei giornali internazionali negli ultimi giorni e il motivo è molto semplice: su Netflix è arrivata la serie dedicata alla loro storia d'amore. Di fronte i riflettori i due hanno parlato della loro "vecchia" vita di corte, non avendo paura di rivelare una serie di dettagli privati e inediti. La Duchessa ha spiegato il vero motivo per cui quando era una Royal si vestiva sempre di bianco e di beige ma la cosa particolare è che ha anche rilasciato una serie di immagini della sua "ultima notte di libertà" prima che i media parlassero della relazione con Harry: ecco i Sussex in una versione davvero irriconoscibile.

Harry e Meghan, il party prima dell'annuncio della relazione

Era il 2016 quando il principe Harry e Meghan Markle si sono innamorati ma è ormai risaputo che inizialmente avevano preferito vivere la relazione a debita distanza dai riflettori, così da non sentire la pressione dei media in quei primi momenti romantici. Nella serie Netflix a loro dedicata hanno condiviso le immagini inedite della festa folle organizzata la sera prima che le foto che li ritraevano insieme finissero sui giornali. I due pianificarono un party di Halloween a tema post-apocalittico, al loro fianco c'erano anche la principessa Eugenie di York e l'allora fidanzato Jack Brooksbank, e sfoggiarono dei look spaventosi a tema che li rendevano praticamente irriconoscibili.

Il party di Halloween di Harry e Meghan

Gli inediti look casual di Harry e Meghan

Per il party di Halloween Meghan si trasformò in una soldatessa sensuale con indosso un top camouflage, un paio di micro shorts di jeans nero e delle parigine alte fin sopra al ginocchio. Completò il tutto con un cappello di pelliccia e con delle cartucce di proiettili portate sulla spalla. Harry, invece, optò per degli accessori che lo rendevano davvero irriconoscibile: un passamontagna decorato all-over con dei teschi e un paio di occhiali da aviatore. A giudicare dai dolci abbracci che si scambiavano di fronte la macchina fotografica, i due erano già innamoratissimi: all'epoca si aspettavano che nel giro di qualche anno avrebbero stravolto la loro vita?

Leggi anche Meghan Markle chic in nero: il look nasconde un omaggio a Lady Diana