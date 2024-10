video suggerito

Re Carlo III cerca una governante per il castello di Windsor: tutti i dettagli dell'offerta di lavoro Re Carlo III va alla ricerca di una nuova governante per il castello di Windsor. L'offerta di lavoro è comparsa sul sito ufficiale della Royal Family: ecco quali sono i requisiti e il salario.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di entrare a far parte della Royal Family ma non sapete proprio da che parte cominciare? Non serve per forza sposare un erede al trono per frequentare regolarmente la corte inglese, si può anche provare a superare le selezioni per diventare parte dello staff reale. Sebbene a primo impatto possa sembrare una missione impossibile, basta andare sul sito ufficiale di casa Windsor per capire che vengono postate offerte di lavoro di continuo. L’ultima arrivata? Quella che va alla ricerca di una governante per il castello di Windsor: ecco tutti i dettagli.

Quali sono i compiti di una governante reale

Il re Carlo III è alla ricerca di una nuova governante per il castello di Windsor, lo ha annunciato sul sito ufficiale della casa reale, dove ha fatto pubblicare un annuncio di lavoro ad hoc. La candidata ideale avrà diversi compiti, primi tra tutti quello di mantenere pulita e ordinata la residenza reale. Dovrà poi prendersi cura degli ospiti, stando bene attenta a fargli godere al massimo la permanenza nella tenuta, e di tanto in tanto verrà anche mandata in “trasferta” in altre residenze di famiglia. La governante lavorerà 5 giorni alla settimana (compresi alcuni fine settimana) e avrà la possibilità di richiedere un alloggio in loco (anche se la cosa verrà valutata in base alle necessità). "In un ambiente frenetico, il lavoro di squadra è tutto. Ogni giorno imparerete e vi sosterrete a vicenda, vi sentirete motivati dai risultati collettivi che otterrete”, si legge nella descrizione della professione “reale”.

Lo stipendio offerto dalla Royal Family

L’unico piccolo “inconveniente” dell'offerta? Nell’annuncio di lavoro era stato fatto un errore. Il salario offerto per un impegno full-time di 40 ore alla settimana inizialmente era di 22.000 sterline annue, dunque circa 10,57 sterline all’ora (87 penny in meno rispetto al salario minimo nazionale che è pari a 11,44 sterline). Per fortuna, però, prima ancora che potessero partire le polemiche la cifra è stata corretta e adeguata agli standard del paese: la governante del castello di Windsor guadagnerà 24.188 sterline all’anno, avrà diritto a 25 giorni di ferie annuali e riceverà un piano pensionistico non contributivo pari al 15%. In quanti si sentiranno all’altezza per candidarsi?