Vanessa Incontrada cambia look: caschetto corto e liscio per la foto col marito Rossano Laurini Vanessa Incontrada ha postato sui social un selfie col marito Rossano Laurini, accompagnandolo alla didascalia “La mia famiglia”. Ne ha approfittato per rivelare il nuovo hair look corto: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Vanessa Incontrada è tornata a posare sui social in compagnia di Rossano Laurini, il marito da cui ha avuto il figlio Isal. I due erano entrati in crisi nel 2022, avevano parlato prima di un periodo di riflessione, poi di una rottura definitiva, ma ora pare che tra loro sia tornato il sereno. Che stiano insieme o che mantengano un rapporto sano solo per il bene del figlio, non importa, la cosa certa è che la conduttrice non ha esitato a postare un selfie di coppia accompagnandolo a una didascalia che recita "La mia famiglia". In molti hanno notato che nello scatto Vanessa è raggiante e glamour, il tutto grazie a un inedito hair look: ecco le foto della trasformazione.

Vanessa Incontrada ci dà un taglio

L'ultima volta che Vanessa era apparsa in tv era sul palco di Striscia la Notizia in compagnia di Alessandro Siani: tra look bon-ton, tacchi alti e long bob aveva dato l'ennesima prova di essere una conduttrice dall'animo glamour. Nelle ultime ore ha aggiunto un tocco di novità alla sua immagine e lo ha rivelato "indirettamente" sui social con il selfie di coppia col marito Rossano, nel quale è apparsa un tantino trasformata. Sarà perché sentiva il bisogno di lasciarsi il passato alle spalle o perché semplicemente era da tempo che non faceva visita al parrucchiere, ma è chiaro che ha ci ha dato un taglio, rinnovando l'acconciatura in vista del Natale alle porte.

Vanessa Incontrada con il "vecchio" long bob

Il nuovo caschetto di Vanessa Incontrada

Per queste ultime settimane dell'autunno Vanessa Incontrada ha seguito l'hair trend più gettonato del momento, quello dei tagli corti. Ha optato per un caschetto dritto che le arriva poco sotto al mento, portandolo liscio e con la fila centrale, così da esaltare sia le sfumature dorate che i lineamenti del viso. I fan non si sono lasciati sfuggire il dettaglio e, piuttosto che commentare il possibile "ritorno di fiamma" con Rossano, si sono concentrati sui suoi capelli, complimentandosi per la scelta fatta. Certo, c'è ancora chi la preferisce con la chioma lunga, ma tutti ammettono che la sua bellezza è così raggiante che sta bene in ogni versione.