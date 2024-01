Ludovica Bizzaglia, l’attrice cambia look: nuovo taglio di capelli per l’inverno 2024 Ludovica Bizzaglia celebra l’arrivo del 2024 con un nuovo taglio di capelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ludovica Bizzaglia rivoluziona il suo look. L'attrice romana è nota anche per i suoi folti e splendidi capelli rossi, spesso al centro degli scatti che condivide con i suoi 800mila followers. La 27enne, con l'arrivo del 2024, ha deciso di darci un taglio optando per un caschetto.

Ludovica Bizzaglia taglia i capelli e sceglie il caschetto

L'attrice, nota per aver interpretato moltissimi ruoli in fiction Rai e Mediaset, è diventata celebre sui social anche per la sua chioma rossa, che con la luce del sole si arricchiscono di sfumature rosse e aranciate. Con il nuovo anno, però, Bizzaglia ha deciso di tagliare i lunghi capelli optando per un caschetto. Un taglio davvero super glamour, movimentato da un ciuffo scalato.

Un hairlook davvero trendy, che incornicia il volto di Ludovica Bizzaglia. Appena due mesi fa, a novembre, l'attrice aveva scelto di tagliare i capelli optando per un semplice bob, uno dei tagli più cool di questa stagione. Un taglio rivoluzionario che ha convinto i fan che, fino a l'estate scorsa, erano abituati a vederla con i lunghi capelli rossi. Anche alcuni colleghe, come Matilde Gioli, hanno fatto i complimenti all'attrice per questo taglio così edgy.