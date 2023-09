Dua Lipa irriconoscibile: la trasformazione con il caschetto biondo per il film Argylle La cantante reciterà nel film Argylle con uno stile completamente nuovo. Ecco le prima immagini in cui Dua Lipa è irriconoscibile con il nuovo taglio di capelli.

Il ritornello di Dance The Night dice: "potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare". Dua Lipa, autrice del brano, oltre che una cantante di grande talento, ha dimostrato di essere un'ottima ballerina. Ora ha intenzione di cimentarsi anche nel cinema. Dopo un piccolo cameo nel film Barbie, nelle vesti di una sirena dai capelli blu, la pop star è pronta a debuttare ufficialmente come attrice. È uscito in questi giorni il trailer di Argylle, il nuovo film diretto da Matthew Vaughn (regista di Kick-Ass, Kingsman – Secret Service). Dua Lipa reciterà al fianco di Henry Cavill e nel video promo la chimica tra i due è già evidente.

Dua Lipa e Henry Cavill: il duo di cui non sapevamo di aver bisogno

"Spero che balli bene come ti vesti" dice Dua Lipa all'inizio del trailer, rivolgendosi a Henry Cavill. L'attore indossa un completo di velluto verde e sfoggia un look che è stato accolto con ironia dai fan, che hanno giudicato "folle" il suo taglio di capelli. La cantante, al contrario, è una femme fatale in un minidress dorato e tempestato di paillettes. Anche lei con un look hair diverso: un bob biondo come quello che portava nel 2018. Nel trailer si dirige a passo di danza verso Henry Cavill, muovendosi sensuale sui tacchi vertiginosi in pendant con l'abito. Il film arriverà nelle sale il 1 febbraio 2024, ma c'è già chi scrive di essere in trepidazione per "il duo di cui non sapevamo di aver bisogno".

La trama del film Argylle

Argylle è uno spy-thriller fantasy che racconta la storia di Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, una scrittrice di best-seller di spionaggio che si ritroverà catapultata dentro i suoi libri. La donna, infatti, verrà coinvolta in una serie di pericolose vicende proprio come quelle che scrive. Il motivo? Un'organizzazione segreta si renderà conto che i romanzi di Conway (incentrati sulla spia Argylle, interpretata da Henry Cavill) descrivono perfettamente le loro attività.

In un'intervista a Vanity Fair, il regista Matthew Vaughn ha spiegato l'idea dietro al film: “Sono colpevole di aver contribuito a creare una cultura cliché di spie. Volevo fare un film di spionaggio che prendesse tutti gli stereotipi per poi ribaltarli”. Il cast è costellato di volti noti, tra cui John Cena, Samuel L. Jackson, Catherine O’Hara. Dua Lipa, oltre a recitare in Argylle, si occuperà anche della colonna sonora.