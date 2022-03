BAFTA 2022, da Naomi Campbell a Millie Bobbie Brown: perché le star hanno scelto il nero sul red carpet Il 13 marzo si sono tenuti a Londra i British Academy Film Awards e le star che hanno sfilato sul red carpet si sono sfidate a colpi di stile. Perché in molte hanno scelto degli outfit total black? Per mostrare una forma di rispetto nei confronti del conflitto tra Russia e Ucraina.

Il 13 marzo sono andati in scena i British Academy Film Awards 2022, meglio conosciuti come BAFTA, ovvero i cosiddetti "Oscar britannici" che come da tradizione si sono tenuti alla Royal Albert Hall di Londra. L'evento che ogni anno premia gli attori e gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo del cinema è tornato in presenza dopo l'edizione in digitale del 2021: le star hanno così potuto sfoggiare i loro look più glamour sul red carpet, sfidandosi a colpi di stile. Salma Hayek ha osato con un maxi spacco, Lady Gaga ha optato per una sinuosa sirena, Naomi Campbell ha incantato tutti col suo fascino: l'unica regola da seguire in fatto di dress code era puntare su qualcosa di rispettoso nei confronti del conflitto tra Russia e Ucraina.

Tutte le star che si sono vestite di nero

La guerra tra Russia e Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero e ai BAFTA 2022 non si poteva ignorare l'attuale situazione. È proprio per questo che alle star che hanno sfilato sul red carpet è stato consigliato un preciso dress code: outfit appropriati e rispettosi nei confronti del conflitto. Non sorprende, dunque, che in molte abbiano puntato sul total black, anche se non sono mancati i dettagli glamour.

Salma Hayek in Gucci

Naomi Campbell ha scelto un lungo abito nero firmato Burberry con maniche a pipistrello e scollatura squadrata, Millie Bobby Brown ha optato per pizzi e velluto di Louis Vuitton, mentre Rebel Wilson ha preferito il tulle di Giambattista Valli. Come non fare riferimento a Lady Gaga? La popstar è apparsa elegantissima con una sirena col maxi strascico di Ralph Lauren (sempre in nero), abbinata a una mini borsetta di piume.

Florence Pugh in Carolina Herrera

Da Salma Hayek a Sienna Miller: gli outfit più audaci ai BAFTA 2022

Ai BAFTA 2022 non sono mancati gli outfit audaci che sono riusciti a lasciare il pubblico senza fiato. È il caso di Salma Hayek, apparsa super sensuale in un lungo vestito di velluto viola di Gucci, un modello con del pizzo trasparente sia sul décolleté che nella parte interna del maxi spacco.

Sienna Miller in Gucci

Sienna Miller ha abbinato un abito di raso color crema a un paio di guanti al gomito, mentre Lea Seydoux ha brillato con le paillettes di Louis Vuitton. Le più bon-ton? Lucy Boynton in Chanel Haute Couture ed Emma Watson, che per il gran ritorno su un tappeto rosso internazionale ha scelto un look black&white con gonna di tulle e bustier dalla scollatura profonda. Chi di loro si aggiudica il titolo di più stilosa della serata?