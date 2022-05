Naomi Campbell ruba la scena a Cannes: sul red carpet sfoggia l’abito di piume con maxi scollatura La top model Naomi Campbell ha sfilato sul tappeto rosso a Cannes con un abito nero da vera diva e gioielli da sogno: ancora oggi è un’icona assoluta di bellezza e stile.

Passano gli anni, ma non per lei: Naomi Campbell incanta sul tappeto rosso del Festival di Cannes con l'inconfondibile falcata che l'ha resa celebre in passerella. La top model, 52 anni compiuti ieri, era attesa alla prima del film Decision To Leave: ha sfilato sul red carpet con uno spettacolare abito di alta moda coperto di piume e fiocchi sulle spalle. Il tappeto rosso è la sua passerella: oggi come ieri tutti gli occhi (e i flash!) sono per lei.

L'abito nero di Naomi Campbell a Cannes

La Venere Nera è una leggenda delle passerelle: ancora oggi sfila, posa per le riviste e vanta un fisico scolpito, immune allo scorrere del tempo. Naomi Campbell ieri ha festeggiato il compleanno all'evento di gala "Celebration of Woman in Cinema", dove ha sfoggiato un abito firmato Valentino interamente ricoperto di fiori fucsia. Per il red carpet di Cannes, però, Naomi Campbell ha deciso di affidarsi all'eleganza senza tempo del total black sfoggiando una creazione d'alta moda: un abito da sera con gonna voluminosa e una profonda scollatura a V.

L'abito fa parte della collezione Valentino Couture Primavera/Estate 2022 ed è caratterizzato da un tripudio di piume ricamate sull'abito, un vezzo da vera diva. Sulle spalle il vestito è ingentilito da due fiocchi a contrasto, uno dei simboli della casa di moda romana.

Naomi Campbell in Valentino Couture

Naomi Campbell brilla con il collier di diamanti

Naomi Campbell ha completato il look con un'acconciatura liscia: la lunga chioma corvina le ricadeva morbidamente sulla schiena. La profonda scollatura dell'abito accoglieva un gioiello mozzafiato: un collier intrecciato di brillanti con una luminosa pietra centrale blu. La top model indossava anche una serie di bracciali scintillanti en pendant, orecchini di diamante e anelli coordinati. Ancora una volta la Venere Nera ha fatto un ingresso trionfale, lasciando i presenti senza parole.