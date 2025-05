Capelli corti, i tagli più belli dell’estate 2025: 5 idee da copiare

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Emma Stone

Addio messa in piega, la parola d'ordine dell'estate 2025 è: spettinato, anche sui capelli corti (i più gettonati della stagione). Sì a chiome ribelli e naturali, all'effetto messy, da replicare su diverse tipologie di taglio, così da rendere le teste particolarmente accattivanti e sbarazzine. Ma resiste anche una tendenza amatissima soprattutto d'estate: il finish wet, dunque l'effetto bagnato. Spopola soprattutto in spiaggia, ma attenzione: va realizzato con appositi prodotti di styling che, mentre regalano questo particolare styling proteggono anche la chioma mantenendola idratata, evitando che i capelli si secchino troppo o si sfibrino. Le tendenze capelli corti per l'estate 2025 vedono in prima fila il mullet, il bixie, il mixie, il bob e il pixie.

Il mixie con frangia: look grintoso

Lo dice già la parola: è un mix. E infatti il Mixie è sì un taglio corto, ma con ciocche posteriori più lunghe e rigorosamente spettinate, proprio per risultare sbarazzino, fresco e giovanile. Insomma, è un'ulteriore versione del cosiddetto bixie, ossia il bob+pixie: il mixie fa proprio della versatilità il suo punto di forza, andando a combinare diversi effetti e differenti lunghezze. Proprio per questo, si presta bene anche a effetti particolari di colorazione, che lo rendano ancora più strutturato. Non è qualcosa di estremo o drastico, ma sicuramente si presta soprattutto a chi ha voglia di un cambiamento decisivo, qualcosa di carattere e di grintoso, che non passi inosservato.

Emma Stone

Il bixie scalato, disordinato e di tendenza

Siamo di fronte a un altro taglio di capelli ibrido all'insegna del corto. Il Bixie unisce due tagli amatissimi: uno è l'intramontabile bob (dunque il caschetto) e l'altro è il pixie. L'effetto scalato va a dare dimensionalità e movimento alla chioma, che infatti richiede anche poca manutenzione: basta poco per essere impeccabili e questo lo rende un must have. È un taglio che si presta molto bene a essere personalizzato, in base al gusto personale, ma anche alla forma del viso, così da essere valorizzati al meglio. Dalla frangia sfilata a quella a tendina, dall'effetto silk al mosso, dalla lunghezza appena sopra o appena sotto il mento, le opzioni sono tantissime.

Iris Law

Il Californian bob, direttamente delle spiagge di Malibu

Il Californian bob è il caschetto di tendenza per l'estate 2025, perfetto per la spiaggia. L'hairstylist Tom Smith lo ha creato per Gracie Abrams e da quando lo ha diffuso sui social, è stato replicato tantissime volte. Questo hairlook è caratterizzato da un mosso appena appena accennato, quel tanto che basta per dare il giusto movimento alla chioma, che risulta essere come come toccata dal vento. Nessun boccolo o ricciolo stresso, solo ciocche modellate a spirale larga. È un taglio molto naturale, che richiede poca manutenzione, facile da fare e rifare. Ovviamente i capelli mossi naturalmente sono avvantaggiati, ma anche quelli lisci possono essere acconciati con l'ausilio di spray modellanti e spume apposite.

Gracie Abrams

Il pixie con ciuffo, per dare movimento

I capelli corti possono essere impreziositi da un semplicissimo tocco capace però di dare immediatamente il giusto movimento, senza andare a intaccare le lunghezze. Chi ama il taglio corto, infatti, e vuole puntare tutto sulla comodità e la praticità, può comunque giocare con un ciuffo per portare un po' di volume, per aggiungere un tocco drammatico allo styling. Il Pixie con ciuffo, infatti, è più morbido e meno marcato proprio grazie alla ciocca di capelli lasciata libera sul viso.

Nicole Kidman

L'intramontabile mullet

La moda del Mullet resiste, soprattutto tra chi ama davvero stupire con la capigliatura. È l'acconciatura punk per eccellenza, quella che conferisce immediatamente carattere: è un taglio deciso e grintoso riemerso dagli anni Ottanta, che in questi anni ha conosciuto un notevole successo, complici anche le celebrities che lo hanno scelto. È il preferito delle anime ribelli, che con la chioma vogliono appunto comunicare libertà e creatività. Il mullet è un taglio irregolare, che gioca con delle rasature laterali, bilanciate da lunghezze più marcate nella parte posteriore e superiore, per dare volume. Rispetta perfettamente il trend messy del momento, perché la chioma resta sempre un po' scompigliata, non deve affatto essere perfettamente in ordine per avere il giusto effetto.