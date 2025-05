È il momento dei capelli corti: anche Nicole Kidman ha ceduto al colpo di testa

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Nicole Kidman

Sarà la primavera, ma in questo periodo di solito si fa avanti il bisogno di vedersi diverse. Come se dopo il grigiore dell'inverno si volesse sbocciare in una forma nuova, in vesti più fresche, per vivere al meglio la nuova stagione. Il cambio look è un rituale per molti irrinunciabile in questo periodo, che segna appunto il passaggio alla stagione calda. Anche i fan più accaniti delle chiome lunghe si fanno contagiare dal fascino dei capelli corti ed ecco quindi che si fanno largo acconciature tutte nuove, che diventando le più trendy del periodo. Anche stavolta i tagli corti si stanno imponendo come la moda che vedremo spopolare da qui alle prossime settimane, i preferiti dalle celebrities. Ha ceduto al loro fascino anche Nicole Kidman.

Il nuovo hairstyle di Nicole Kidman

Nicole Kidman ha stupito tutti al Met Gala 2025 sfoggiando una nuova e inedita acconciatura, grintosa e di carattere, che le dona un aspetto particolarmente rock, pur mantenendo intatta la sua innata eleganza. Alla kermesse si è presentata per la prima volta coi capelli corti: è un pixie cut con la chioma tirata all'indietro e un ciuffo lasciato libero davanti al viso, per dare un tocco di mistero. Difficile dire se abbia realmente usato le forbici o se si tratti di un cambio look momentaneo, frutto dunque si una strategica parrucca per l'occasione. E non è il solo colpo dio testa visto alla serata di gala, nota proprio per le sorprese che non mancano mai.

Pamela Anderson

Le celebrities che ci hanno dato un taglio

In primis, stavolta, l'annuncio della terza gravidanza di Rihanna che ha sfilato col pancione. Sul fronte dei cambi look all'insegna del corto, oltre a Nicole Kidman si possono citare anche Serena Williams, Zoe Saldana, Tyla col pixie cut mosso, Pamela Anderson col caschetto dalle punte all'insù abbinato a frangetta. Che si tratti o meno di parrucche, il risultato è certamente wow e dà diversi spunti per chi ha voglia di cambiare hairstyle, dicendo addio, anche solo per una sera, ai capelli lunghi.

Zoe Saldana

I tagli corti più trendy del momento

Sono tantissime le opzioni per sperimentare, da quelle più tradizionali a quelle più audaci, per i più coraggiosi. Il pixie cut non passa mai di moda, così come il buzz cut, che si può proporre in versione colorata se si cerca qualcosa di grande impatto visivo. Il must have intramontabile resta il caschetto o bob, da portare con o senza frangia, con riga laterale o centrale, effetto silk o mosso: è versatile e dunque personalizzabile in base ai gusti e alla forma del viso, per valorizzare al meglio i lineamenti. Sì anche alle asimmetrie, per chi vuole giocare un po' e non essere banale.