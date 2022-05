Iris Law cambia look: sul red carpet mostra l’intimo e sfoggia il mullet cut bicolor Iris Law era tra gli ospiti speciali della prima londinese di Pistols, la nuova serie firmata dal regista Danny Boyle. Per l’occasione ha stravolto il suo look: sul red carpet ha sfilato con abito trasparente e con un audace mullet cut bicolor.

A cura di Valeria Paglionico

A partire dal 31 maggio sulle piattaforme Hulu / Disney+ arriverà in streaming Pistol, l'attesissima serie biotopic firmata da Danny Boyle che racconta la storia dell'iconica band rock degli anni '70, i Sex Pistols. Ieri sera a Londra, per la precisione all'Odeon Luxe Leicester Square, sono state trasmesse in anteprima le prime puntate e il red carpet è stato invaso dalle celebrities. A distinguersi per originalità è glamour è stata Iris Law, la figlia di Jude Law ormai diventata la "prezzemolina" degli eventi mondani, che ancora una volta è riuscita a lasciare tutti senza fiato col suo nuovo look. Dopo l'audace taglio rasato in biondo platino, ora è passato a un mullet cut bicolor.

Il look trasparente di Iris Law

Per la première di Pistols Iris Law non poteva che sfoggiare un look glamour ma dall'animo rock. Si è affidata alla Maison Prada, che le ha permesso di indossare in anteprima uno dei look della collezione Autunno/Inverno 2022-23. La modella ha sfoggiato un maxi dress a rete completamente trasparente e con l'iconico triangolo metallico logato al centro del petto. Si tratta un modello con l'orlo di tulle decorato con dei maxi fiori gialli, che lascia intravedere chiaramente la culotte nera e la canotta a costine bianca, uno dei must di stagione. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté con tacco e plateau (sempre di Prada) e una serie di bracciali total gold.

Iris Law in Prada

Iris Law col nuovo taglio di capelli

A fare davvero la differenza nel look di Iris Law è stata l'acconciatura. Fino a pochi giorni fa, per la precisione quando ha calcato il red carpet del Festival di Cannes, sfoggiava degli audaci capelli rasati in biondo platino. Era già da un po' che aveva messo in atto questo "colpo di testa" ma di recente ha pensato bene di fare ancora una volta visita al parrucchiere. Ora la modella punta tutto su un mullet cut in pieno stile anni '80, lo ha declinato in una versione bicolor con le radici biondissime e delle ciocche lunghe e scure alla base della nuca. A essere castane, anche le punte delle frangia che ha portato leggermente gelatinata sulla fronte. Si tratterà di una trasformazione rock legata all'evento oppure di un cambiamento definitivo?

