Camila Cabello lancia il singolo Bam Bam: la prima esibizione con baby hair e manicure personalizzata Camila Cabello ha lanciato il suo nuovo singolo, si intitola Bam Bam ed è destinato a spopolare. Al The Late Show si è esibita per la prima volta sulle note della canzone, spopolando con il suo outfit total green all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Camila Cabello è tornata: ha appena lanciato il suo nuovo singolo realizzato con Ed Sheeran, si intitola Bam Bam e parla della fine di una storia d'amore (non sorprende, dunque, che in molti ritengano che si tratti di un riferimento alla rottura con Shawn Mendes). La cosa certa è che la popstar è stata tra gli ospiti del The Late Show e sul palco ha presentato in anteprima la hit, esibendosi per la prima volta in pubblico sulle sue note. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look originale all'insegna del glamour? Ecco cosa ha indossato per la performance e il dettaglio nascosto nella manicure.

Camila Cabello con le paillettes verde fluo

Camila Cabello si è esibita sulle note di Bam Bam durante il The Late Show, lasciando tutti senza parole con la sua energia e con il suo stile. Ha abbinato il look allo sfondo della performance, puntando tutto su un minidress in verde fluo, per la precisione un modello scintillante ricoperto di fili di paillettes e con una maxi catena gold sullo scollo all'americana. Per completare il tutto ha scelto dei tacchi alti (ma comodi per ballare) e ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta con dei baby hairattaccati alla fronte. Per quanto riguarda il make-up, ha osato con l'effetto shiny, aggiungendo dei micro glitter ai lati degli occhi.

La manicure personalizzata di Camila Cabello

Cosa c'è scritto sulle unghie di Camila Cabello

L'intero corpo di ballo di Camila si è vestito in total green, così da apparire coordinato alla popstar, anche se a fare la differenza è stata la sua manicure. La Cabello ha rivelato il dettaglio nascosto solo una volta tornata a casa: sebbene all'apparenza sembri una semplice nail art con smalto total black, in verità su ogni dito c'è una lettera. Qual è la scritta finale? "That's hot", che letteralmente potrebbe essere tradotto con "Che figo". Insomma, la Cabello sembra essersi lasciata alla spalle la rottura con Shaw Mendes, ora è pronta per tornare a scalare le classifiche, dettando legge in fatto di stile sui palcoscenici internazionali.