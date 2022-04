Willow Smith è punk nel video con Camila Cabello: la figlia di Will osa con anfibi e trench di pelle Il prossimo venerdì Willow Smith lancerà Psychofreak,il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Camila Cabello. Per l’occasione ha sfoggiato un audace look punk con trench di pelle e anfibi con la maxi zeppa.

A cura di Valeria Paglionico

Willow Smith è stata indirettamente coinvolta nella questione che ha tenuto banco nell'ultima settimana: lo schiaffo che il padre Will ha dato a Chris Rock durante la serata degli Oscar dopo che quest'ultimo aveva fatto una battuta infelice sull'alopecia della moglie Jada Pinkett. La giovane popstar era rimasta in silenzio fino ad ora ma nelle ultime ore ha lanciato dei messaggi enigmatici durante le registrazioni di Red Table Talk. Che si tratti o meno di un suo commento sull'accaduto, non importa, l'unica cosa certa è che nelle ultime ore si parla molto di Willow e non solo per il papà, sta anche per debuttare con nuovo singolo realizzato in collaborazione con Camila Cabello.

Willow Smith e Camila Cabello sono dive punk

Willow Smith e Camila Cabello hanno portato a termine una collaborazione esclusiva: il prossimo venerdì lanceranno il singolo intitolato Psychofreak che, a giudicare dall'anteprima, è destinato a scalare le classifiche internazionali. Le due hanno dato l'annuncio sui social, dove si sono mostrate fianco a fianco in un'inedita versione punk. La Cabello, che di solito è sempre scintillante e glamour, questa volta si è trasformata in una dark lady con tanto di mullet cut ispirato agli anni '80. Willow, invece, è rimasta fedele al suo stile ribelle, anche se ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità.

Il look di Willow Smith per il lancio di Psychofreak

Cosa ha indossato Willow Smith per lanciare Psychofreak? Un audace outfit total black dai dettagli punk. Ha sfoggiato un trench di pelle in stile Matrix con una cintura in vita, lo ha abbinato a un paio di calze a rete portate a vista e a un paio di anfibi borchiati e con la maxi zeppa alla Frankenstein. Per completare il tutto ha scelto un make-up colorato e appariscente con ombretto, eye-liner e rossetto coordinati in fucsia acceso. È poi rimasta fedele al taglio rasato, mostrando così anche sostegno alla mamma Jada Pinkett (costretta a portare i capelli cortissimi a causa dell'alopecia). In quanti non vedono l'ora di vedere la figlia di Will nel suo nuovo video?