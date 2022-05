Marina Di Guardo col total look di pelle: “copia” il trench alla figlia Chiara Ferragni La mamma di Chiara Ferragni è impeccabile col look in total pelle: il trench di Marina Di Guardo sembra proprio quello indossato anche da sua figlia.

A cura di Giusy Dente

Marina Di Guardo è impeccabile in ogni occasione, che si tratti di eventi o viaggi o della semplice quotidianità. La mamma di Chiara Ferragni è molto presente nelle dinamiche familiari e ama in particolar modo trascorrere il suo tempo libero con i nipotini, Vittoria e Leone. Presto se ne aggiungerà un terzo, visto che anche Francesca Ferragni è in dolce attesa e presto darà alla luce il suo primogenito. La scrittrice è stata di grande aiuto quando Fedez è stato ricoverato in ospedale: ha cercato di far divertire i bimbi e di distrarli mentre la mamma e il papà erano assenti, per evitare che avvertissero le inevitabili preoccupazioni di quei giorni difficili. Quando non è con la famiglia, è solita viaggiare molto e ultimamente è particolarmente presa dal lavoro: sta presentando in giro per l'Italia il suo nuovo libro.

Il nuovo look di Marina di Guardo

Marina Di Guardo ha uno stile molto curato e raffinato, che riesce a declinare sia nelle occasioni di gala che in quelle più quotidiane. Ama gli abiti da sera: era elegantissima assieme alla figlia Chiara a un evento che si è svolto al Teatro alla Scala di Milano, dove ha sfoggiato un look rosso fuoco firmato Atelier Emé. Idem anche alla presentazione della serie tv The Ferragnez, dove era invece in total black. La 60enne vive a Milano, in una casa piena di foto delle figlie, libri e borse firmate.

Gli accessori griffati sono infatti la sua passione comprese cinture, scarpe e gioielli. L'ultimo look sfoggiato è un total look di pelle, come si vede nelle Instagram Stories. La mamma di Chiara Ferragni indossa nella foto condivisa coi follower un outfit composto da trench e stivali alti fino al ginocchio con tacco alto. Il trench è il pezzo forte. È del brand Manokhi, fondato nel 2015 dalla designer Madalina Lalu e con sede a Bucarest, un brand che propone collezioni audaci e specializzato proprio in abbigliamento e accessori in pelle.

in foto: Milla trench di Manokhi

Ne sono fan diverse celebrities, tra cui Naomi Campbell, Katy Perry, Lady Gaga, Bella Hadid. La stessa Chiara Ferragni possiede una creazione del marchio. Il trench di Marina Di Guardo è lungo e completamente nero, con bottoni sul davanti, tasche e revers: un capo intramontabile e dall'aspetto molto moderno, must have del guardaroba perché di sicuro successo in ogni abbinamento. È il capo perfetto per la primavera, che non si può non avere.

Chiara Ferragni indossa Milla Trench di Manokhi

Il modello della mamma di Chiara Ferragni potrebbe essere il Milla (che è infatti quello posseduto anche da Chiara Ferragni) o il Mayka: il loro prezzo è rispettivamente di 1554 euro e 1870 euro, come si legge sul sito ufficiale.