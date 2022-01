Marina Di Guardo a Dubai: quanto costa una notte nell’hotel di lusso della mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, è volata a Dubai per una vacanza. Alloggia in un hotel di lusso a 5 stelle che affaccia direttamente sul mare.

A cura di Giusy Dente

Marina Di Guardo si è allontanata dal freddo milanese di questi giorni, volando verso una meta decisamente più calda. Non è la sola ad aver preferito un luogo tropicale, dove rilassarsi in spiaggia sotto al sole. Anche Luca Argentero e Cristina Marino, assieme alla piccola Nina, si sono spostati (presumibilmente) alle Maldive. Prima di loro, hanno trascorso qualche giorno al mare anche Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza: la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha inaugurato il nuovo anno in bikini. In questo momento Valentina e Chiara Ferragni sono andate a Parigi a seguire le sfilate dell'Alta Moda. Marina Di Guardo invece ha scelto come destinazione per qualche giorno di relax Dubai. Da un lussuoso albergo in riva al mare ha cominciato a testimoniare la sua vacanza.

Marina Di Guardo in vacanza

La Sardegna, Ischia, le Isole Eolie: questa estate Marina Di Guardo ha trascorso diversi giorni al mare, raccontando su Instagram le sue giornate che l'hanno vista in compagnia sia di amici che della famiglia. In tantissime foto la scrittrice è assieme ai suoi adorati nipotini, a cui presto se ne aggiungerà un altro. La scrittrice sta per diventare nonna per la terza volta, visto che la figlia Francesca è incinta. Dopo il relax in montagna, circondata dalla bianca neve dell'Alto Adige, la 60enne (ha festeggiato il compleanno lo scorso novembre) ha optato per un po' di sole e di mare, negli Emirati Arabi. È ospite del Caesars Palace Dubai, una struttura di lusso a cinque stelle dotata di ogni tipo di comfort. L'anno scorso anche Chiara Ferragni e Fedez avevano scelto Dubai per il Capodanno, ma in una struttura diversa

La mamma di Chiara Ferragni si gode Dubai

Il Caesars Palace Dubai è un resort a 5 stelle situato proprio in riva al mare, di fronte a una spiaggia dominata dalla ruota panoramica più grande del mondo, principale attrazione dell'isola. La struttura comprende negozi, ristoranti, piscina, palestra, Spa: tutto è stato pensato per offrire un'esperienza di relax e di divertimento insieme. Marina Di Guardo ha immediatamente mostrato ai suoi follower alcuni angoli della stanza a lei riservata, che gode di una vista spettacolare sulle acque cristalline. Nelle immediate vicinanze anche un'enorme piscina circondata da palme e tanta vegetazione.

Leggi anche Chiara Ferragni, lo shopping con mamma Marina è griffato

Tra camere, appartamenti e suite di lusso, in tutto nella struttura ci sono 495 sistemazioni per i clienti, che differiscono per l'arredamento, i servizi offerti e di conseguenza anche per il prezzo. Alcune hanno vasche che affacciano sull'oceano, altre bagni in marmo con doppio lavabo, altre ancora hanno il balcone con la vista sul mare. Ipotizzando un soggiorno di un solo fine settimana, proprio in questo periodo dell'anno, il costo di una notte andrebbe dai 615 euro di una camera standard con due posti letto ai 6000 euro della Suite reale per 5 persone (dunque 1200 euro a persona).