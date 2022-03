Dove vive Marina di Guardo: la casa della mamma di Chiara Ferragni con foto di famiglia e borse firmate Marina di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e un’affermata scrittrice con otto romanzi pubblicati. Nell’attesa di vedere i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Marina di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni

L'espressione "Tale madre, tale figlia" non è mai stata tanto veritiera come per Chiara Ferragni e la mamma Marina di Guardo. La bellissima donna è diventata famosa sicuramente per le sue figlie ma anche per la sua passione per la scrittura che l'ha resa una scrittrice di romanzi affermata. Tra vacanze in posti paradisiaci e impegni di famiglia, Marina di Guardo è riuscita a pubblicare otto romanzi. Nell'attesa di vedere i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita la mamma di Chiara Ferragni e com'è fatta la sua casa.

Marina di Guardo nel salotto di casa

Dove vive Marina di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni

Marina di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e un'affermata scrittrice. La donna si è separata dal papà delle tre figlie quando Chiara Ferragni aveva 15 anni e da allora vive sola in una casa piena di foto delle figlie, libri e borse firmate.

Marina di Guardo nella sua casa con il nipote Leone e le sue borse firmate

Non si conosce la posizione precisa dell'abitazione di Marina di Guardo ma è probabile che la mamma di Chiara Ferragni, originaria di Novara, viva a Cremona dove la figlia Francesca ha anche il suo studio dentistico.

La casa di marina di Guardo gode di un soleggiato balcone con erba sintetica

Com'è fatta la casa di Marina di Guardo

Sono numerosi i post condivisi da Marina di Guardo dalla sua abitazione. La casa della mamma di Chiara Ferragni è un appartamento caratterizzato da una grande zona living con salotto e cucina comunicanti.

Marina di Guardo seduta sul divano di pelle nera del suo salotto

Pareti violette e divani di pelle nera caratterizzano la sala in cui la bellissima donna si fotografa spesso. Sui muri sono inoltre tantissime le foto di famiglia con le figlie, Chiara, Francesca e Valentina, e i nipoti.

La cucina bianca di Marina di Guardo

Dalle foto e i video condivisi da Marina di Guardo e dalle figlie è possibile notare la cucina total white della casa, in contrasto col parquet del pavimento e la parete violetta. La caratteristica peculiare della casa di Marina di Guado è la grande balconata con erba sintetica sul pavimento dove la mamma di Chiara Ferragni ama leggere e rilassarsi.