Baby Vittoria sulle giostre con la nonna: gli accessori griffati del look di Marina Di Guardo Con Fedez e Chiara Ferragni a New York, i figli della coppia stanno trascorrendo alcuni giorni assieme alla nonna. Marina Di Guardo, per il suo pomeriggio con la piccola Vittoria, ha scelto un look primaverile impreziosito da accessori griffati.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez sono volati a New York: Chiara Ferragni e Fedez hanno preso parte al Met Gala 2022, sfilando sul red carpet mano nella mano, elegantissimi in un total look nero e oro firmato Versace. L'imprenditrice soffre molto quando per esigenze professionali deve allontanarsi dai suoi bambini. Da un lato è fiera dell'impero che è riuscita a costruire da sola, con le proprie mani, in un settore tra l'altro dove ci sono solitamente ancora gli uomini ai posti di potere. Ma ovviamente la maternità ha reso i viaggi più difficili da affrontare: sente molto la mancanza dei propri figli. Insomma, quelle dell'influencer sono le difficoltà di una qualunque mamma lavoratrice, che si sente fortunata e triste al tempo stesso quando gli impegni chiamano. Ha però la certezza di lasciare Leone e Vittoria in ottime mani, in sua assenza.

Vittoria si diverte con nonna Marina

I figli dei Ferragnez hanno trascorso questi giorni con nonna Marina Di Guardo, che ha condiviso sui social alcuni momenti assieme alla nipotina. Anche quando Fedez è stato ricoverato in ospedale Leone e Vittoria sono stati assieme a lei e alle zie (le sorelle dell'imprenditrice): hanno cercato di far distrarre i due bambini, di far sentire loro tutto il calore possibile. Stavolta la mamma di Chiara Ferragni ne ha approfittato per stare un po' all'aria aperta con la sua nipotina, facendola divertire sulle giostre. La 60enne anche in questa occasione ha scelto un look curatissimo e impeccabile, inserendo dettagli griffati.

in foto: cintura Gucci

Il look di Marina Di Guardo

Per il pomeriggio con la nipotina Vittoria, Marina Di Guardo ha indossato un paio di jeans e una camicetta leggera: un look leggero e primaverile, per essere chic e comoda al tempo stesso. La mamma di Chiara Ferragni non ha rinunciato ai dettagli griffati che fanno sempre parte dei suoi outfit. Stavolta ha optato per gli accessori di due Maison di lusso. Ha infatti completato l'outfit con una cintura di pelle nera Gucci, caratterizzata dall'iconica fibbia con la doppia G. Costa 395 euro sul sito ufficiale.

L'ulteriore tocco prezioso è dato dagli orecchini scintillanti. Fanno parte della collezione di gioielli di Valentino e sono realizzati in metallo color oro e cristalli Swarovski, con riproduzione del logo. Sul sito del marchio costano 480 euro. Insomma: Marina Di Guardo è una nonna sempre di tendenza.