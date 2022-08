Arisa da mora a biondo platino: per Ferragosto cambia di nuovo look Arisa ama giocare con i capelli, cambiando di continuo taglio e colore: questa ultima trasformazione estiva, però, è decisamente drastica.

A cura di Beatrice Manca

Definirla "camaleontica" è dire poco: la cantante Arisa ha stupito ancora una volta i fan con un cambio look estremo. Sarà la voglia di libertà del periodo estivo, sarà il bisogno di un nuovo inizio, fatto sta che l'artista ha deciso di dire addio al nero corvino con cui l'abbiamo vista negli ultimi mesi e di tornare al biondo platino dei tempi di Ballando Con Le Stelle, ma questa volta con un taglio cortissimo e spettinato. Su Instagram ha mostrato il nuovo look, lasciando tutti a bocca aperta.

Arisa da mora a bionda: la trasformazione

Anche Arisa è in partenza per godersi un Ferragosto lontano dalla città: tra le storie di Instagram ha pubblicato due scatti in cui canta in auto mostrando un'inedita chioma bionda. Prima di lasciare Milano, infatti, ha deciso di passare dal parrucchiere per cambiare colore ai capelli. Non più bruna ma bionda come Marilyn, con ciuffi spettinati sulla fronte che le donano un'aria sbarazzina. Un cambio di colore così radicale, dalla tonalità di colore più scura a quella più chiara possibile, è impegnativo per i capelli e va gestito con la massima cura: Arisa si è affidati agli esperti della boutique Arvi's Milano che hanno pubblicato il risultato finale scrivendo: "Blonde attitude … da nera a bionda non è possibile? Chiedetelo ad Arisa!"

foto di Arvis Milano

I mille cambi look di Arisa

Corti o lunghissimi, biondi o mori, rasati a zero o con le onde: nella sua carriera non c'è un taglio di capelli che Arisa non abbia provato e sfoggiato con sicurezza. Chi non ricorda la frangetta mora e gli occhialoni dei tempi di Sincerità? Da allora Arisa ha maturato uno stile più sofisticato e audace, sia nei look che nelle pettinature. Non ha avuto neanche paura del taglio "alla marines" cortissimo e rasato ai lati, che ha portato anche in versione blu o con una tinta arcobaleno. Poi è stata la volta delle onde rosa fragola, dei capelli biondi lunghi con la frangetta da pin up, prima di tornare al nero corvino. Solo pochi mesi fa Arisa ha deciso di dare un taglio al passato (e alla chioma) sfoggiando un pixie cut spettinato per il lancio del nuovo disco. Aveva detto che avrebbe tenuto i capelli così per tutta l'estate e invece no: eccola di nuovo diversa, bionda e raggiante. Come ci stupirà a settembre?