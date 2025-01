video suggerito

Giulia De Lellis a Red Carpet, rovina l’abito da principessa: “Non è tornato come prima” Giulia De Lellis è tra i protagonisti di Red Carpet su Prime Video.Qualcosa è andato storto sul fatidico tappeto rosso rovinando il vestito rosa da principessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Red Carpet – Vip al tappeto è il nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), appena sbarcato su Prime Video. La conduttrice veste i panni del capo di un'agenzia di guardie del corpo: le bodyguards sono incaricate di scortare cinque celebrities a destinazione, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. È una sfida a ostacoli, con imprevisti di ogni tipo e disturbatori pronti a intralciare il percorso. Il concorrente che mette piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perde una delle sue guardie del corpo. Vince la squadra che per prima riesce a condurre la celebrity assegnata a destinazione, sana e salva. I cinque protagonisti della sfida sul tappeto rosso sono Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta. Nei panni delle bodyguard, invece: Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Giulia De Lellis sul Red Carpet

Giulia De Lellis non ha mai calcato un Red Carpet difficile come quello di Prime Video! In passato l'abbiamo vista, per esempio, al Festival di Venezia: nel 2020 si è imposta come paladina della skin positivity rivelando l'acne sul viso, poi nel 2022 ha sfilato con la spallina del vestito solo apparentemente rotta.

Alla scorsa edizione dell'evento, invece, era insieme a Geolier: i due sono stati coinvolti nella realizzazione del corto 101% di Andriy Odlyvanyy, con la regia di Serena Corvaglia. Il cantante ha realizzato la colonna sonora, mentre l'imprenditrice e influencer ha partecipato al progetto come attrice.

Attualmente i suoi fan possono vedere come se l'è cavata a Red Carpet. Ha dato lei stessa qualche anticipazione sui social, mostrando alcune foto. Negli scatti indossa un abito principesco rosa, con guanti coordinati semi trasparenti, bustino strapless, gonna ampia e vaporosa. Qualcosa però, nell'attraversamento del fatidico tappeto rosso, deve essere andato storto!

Nelle foto, infatti, si vede l'abito completamente macchiato, con delle chiazze ovunque distribuite su corpetto e gonna. Neppure i guanti si sono salvati! E probabilmente, lo smacchiatore non ha funzionato, perché l'influencer ha specificato: "Il vestito non è più tornato come prima". Chissà se ne è valsa la pena ed è riuscita ad arrivare a destinazione, scortata dalle sue bodyguards, aggiudicandosi la vittoria.