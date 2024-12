Il primo red carpet di Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi: mamma e figlio coordinati con le cravatte

video suggerito

Alessia Marcuzzi si è presa una temporanea pausa dai riflettori da qualche mese a questa parte ma ora sembra essere prontissima per tornare in tv. A partire dal prossimo 9 gennaio sarà su Prime Video con un nuovo programma tutto suo: si chiama Red Carpet – Vip al tappeto e la vedrà "gestire" insieme alla Gialappa's Band 5 dive intramontabili e 9 bodyguard improbabili alle prese con un'originale missione in un castello pieno di insidie. Di recente si è tenuta la presentazione ufficiale della trasmissione allo Spirit De Milan e per l'occasione la conduttrice ha portato con lei un ospite speciale: il figlio Tommaso Inzaghi.

Il primo red carpet di mamma e figlio

Da sempre Alessia Marcuzzi ha dimostrato di essere legatissima alla famiglia ma fino ad ora aveva preferito tenere i figli lontani dai riflettori. Certo, sui social non esita a mostrarli in versione "casalinga" tra Stories e foto, ma agli eventi ufficiali legati al suo lavoro ci aveva sempre partecipato da sola. Ora le cose sono cambiate: alla presentazione di Red Carpet – Vip al tappeto ha portato con lei il primogenito Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione ormai finita con Simone Inzaghi. Su Instagram ha immortalato ogni dettaglio della serata, da quando è andata a prendere il ragazzo col suo staff alla sfilata vera e propria: quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Alessia Marcuzzi in Federica Tosi

I look con la cravatta di Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi

Alessia Marcuzzi ha seguito il trend del momento, quello del color burgundy, sfoggiando un look monocromatico in stile mannish di Federica Tosi. Ha abbinato un paio di pantaloni oversize a una giacca di pelle dai volumi extra e a un paio di pumps col tacco a spillo (tutto in bordeaux). Ha poi completato il tutto con una camicia bianca e con una cravatta sempre burgundy ma con delle righe diagonali a contrasto. Tommaso, invece, ha preferito un classico gessato ma declinato in una versione color sabbia. Anche lui ha aggiunto camicia bianca e cravatta, proprio come la mamma. I due insieme non sono forse adorabili?

