Alessia Marcuzzi: a Sanremo 2025 niente scollature e cristalli, ma abito nero a collo alto Alessia Marcuzzi è la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo, sul palco con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Ecco tutti i suoi look.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi

Da Viva Sanremo! al Festival di Sanremo. Avevamo lasciato Alessia Marcuzzi nel programma condotto da Fiorello che, l'anno scorso, andava in onda dopo la diretta all'Ariston. In realtà nel suo passato c'è anche la conduzione del DopoFestival – Sanremo Notte, insieme a Fabio Fazio e ai Fichi d'India (2000). Quest'anno, però, la ritroviamo proprio sul palco in veste di co-conduttrice. Carlo Conti l'ha voluta con sé nella serata conclusiva della kermesse, assieme ad Alessandro Cattelan.

Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Sanremo

Di solito c'è molto riserbo sui look sanremesi di conduttori, co-conduttori, ospiti e cantanti in gara. Alessia Marcuzzi, invece, a pochi giorni dal debutto sul palco dell'Ariston ha dato un indizio sul suo outfit. Ha condiviso una story in cui si vedeva, seppur parzialmente, un abito nero a sirena con gonna di pizzo. Tra i tag spiccava quello di Dolce&Gabbana, brand che ama particolarmente e di cui indossa spesso le creazioni.

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana, gioielli Fabio Collection

Alessia Marcuzzi in total black

La stylist di Alessia Marcuzzi è Claudia Scutti. Per il debutto sanremese hanno puntato sull'intramontabile eleganza del nero. La co-conduttrice ha puntato su un abito lungo aderente, a maniche lunghe e con collo alto, che lascia la schiena nuda. Una scelta controcorrente rispetto a quanto si vede di solito, visto sono gettonati outfit meno rigorosi, all'insegna di scollature e cristalli.