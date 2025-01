video suggerito

Giulia De Lellis, per il compleanno a lavoro si veste di rosso: la dolce dedica di Tony Effe Giulia De Lellis ha compiuto 29 anni ieri ma ha trascorso il compleanno a lavoro (con un adorabile look total red). Al suo fianco c’era Tony Effe, che non ha esitato a farle una dolce dedica social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, 15 gennaio 2025, è stata una giornata speciale per Giulia De Lellis: ha compiuto 29 anni, ricevendo innumerevoli auguri e omaggi dalle persone care e dai fan. Ha dato il via ai festeggiamenti per il compleanno nelle prime ore del mattino, quando appena sveglia (e ancora in pigiama) ha realizzato una Stories per ringraziare tutti coloro che hanno avuto un dolce pensiero per lei. Sullo sfondo ha lasciato bene in evidenza un enorme mazzo di rose rosse, probabilmente regalatole proprio allo scoccare della mezzanotte. In serata ha poi partecipato all'evento di lancio della sua collezione beauty e ha ricevuto una dedica speciale da Tony Effe.

Gli auguri di compleanno di Tony Effe

Come ha trascorso il compleanno Giulia De Lellis? A lavoro. Ieri non solo ha compiuto 29 anni ma ha anche lanciato il suo beauty brand Audrer in uno degli store romani di Sephora.

Giulia De Lellis in pigiama per il compleanno

Certo, nelle Stories ha lasciato intendere che al termine dell'impegno professionale avrebbe festeggiato con gli amici, ma è chiaro che non potrebbe essere stata più felice di aver debuttato con questo esclusivo progetto proprio nella sua giornata speciale. Accanto a lei durante l'evento non poteva che esserci il fidanzato Tony Effe, che sui social ha postato una sua foto accanto ai rossetti della collezione con tanto di didascalia "La mia ragione di vita" accompagnata da emoticon a cuore.

La foto condivisa da Tony Effe

Il look total red di Giulia De Lellis

Per il compleanno a lavoro Giulia de Lellis non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue, anzi, è riuscita a dare vita a un perfetto mix di originalità ed eleganza. Sebbene Natale sia ormai solo un lontano ricordo, ha pensato bene di vestirsi tutta di rosso, a prova del fatto che non si tratta di un colore "riservato" alle feste.

Il look rosso di Giulia De Lellis

Questa volta niente vestiti da principessa, ha indossato un abito-giacca corto, un modello con abbottonatura doppiopetto e maniche leggermente a palloncino, e lo ha abbinato a un paio di collant in tinta, esaltando l'effetto vitaminico del look monocromatico. Borsetta Chanel, rossetto ciliegia e beach waves: Giulia De Lellis ha reso letteralmente il suo compleanno "fiammante".

Giulia De Lellis con la borsetta Chanel