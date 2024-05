Quanto costano le nuove ballerine con i cristalli di Chiara Ferragni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta lentamente riprendendo la sua "normale" quotidianità dopo i momenti difficili vissuti negli ultimi mesi a causa dello scandalo dei pandori Balocco. Certo, Fedez non sembra più far parte della sua vita (tranne che per il bene dei piccoli Leone e Vittoria), ma per il resto ha ricominciato a trascorrere le giornate tra impegni lavorativi, uscite con gli amici e look all'insegna del glamour. Dopo aver festeggiato il compleanno con un revenge dress total red e aver preso parte a una serata dedicata agli stilisti emergenti, ora è in partenza per Roma con i figli. L'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare? Delle nuove ballerine scintillanti.

Chiara Ferragni lancia il trend delle ballerine scintillanti

Da quando è tornata sui social con l'abito "della vendetta" col maxi spacco Chiara Ferragni ha ufficialmente dato il via a una nuova fase della sua vita. Lasciatasi i problemi alle spalle, ha ripreso a postare regolarmente, concentrando le attenzioni dei followers soprattutto sul suo stile glamour e sofisticato. Sarà perché non intende più trascurare il lavoro o perché semplicemente la moda è la sua più grande passione, ma la cosa certa è che riesce ancora a lanciare tendenze a livello internazionale. L'ultima arrivata è quella delle ballerine ricoperte di cristalli che ha sfoggiato spesso negli ultimi giorni, per la precisione da quando era a Los Angeles con gli amici.

Chiara Ferragni con le ballerine di cristalli

Chi ha firmato le ballerine di Chiara Ferragni

Le ballerine sparkling di Chiara Ferragni sono un accessorio di lusso destinato a diventare un must della Primavera/Estate 2024. Si tratta di un modello firmato Alaïa in pelle di vitello nera, hanno la suola di gomma senza tacco, una fibbia sul collo del piede e dei cristalli silver applicati all-over, la loro particolarità? Sono ispirate alle classiche scarpe giapponesi con punta tonda e leggermente più accollate rispetto alle classiche ballerine. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 990 euro e sono disponibili sia in nero che in bianco. In quante prenderanno ispirazione dallo stile di Chiara nelle prossime settimane primaverili?

Ballerine Alaïa