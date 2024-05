Il compleanno in rosso di Chiara Ferragni: rose sul seno e cut-out per la festa con gli amici

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Chiara Ferragni: ha compiuto 37 anni e come da tradizione ha voluto festeggiare in gran stile. Certo, visto il momento difficile vissuto tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, quello di quest'anno è stato un compleanno diverso ma non per questo ha perso il sorriso, anzi, ha voluto al suo fianco tutti gli amici più cari per brindare. Se in mattinata ha spento le candeline prima con i figli Leone e Vittoria, poi con i colleghi in ufficio, in serata ha organizzato un aperitivo al Bar Rumore di Milano, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile. Il suo abito da diva total red sarà un nuovo "revenge dress"?

Dove ha festeggiato Chiara Ferragni

I festeggiamenti in anticipo organizzati qualche giorno fa a Los Angeles lasciavano già presagire che il 37esimo compleanno di Chiara Ferragni sarebbe stato ricco di brindisi, abbracci e sorrisi e, a quanto pare, le aspettative dei fan non sono state deluse. Ieri l'imprenditrice ha concluso le celebrazioni con un aperitivo al Bar Rumore in corso Venezia, un locale famoso per i suoi drink ispirato alla mitica Raffaella Carrà, dove ha riunito tutti i suoi amici più cari. Tra loro non potevano mancare i volti noti della moda e dello spettacolo, da Gilda Ambrosio a Veronica Ferraro, fino ad arrivare a Diletta Leotta e Chiara Biasi. Naturalmente non c'era nessuna traccia di Fedez (che sui social si è limitato a mostrare i suoi nuovi tatuaggi).

Chiara Ferragni al bar Rumore

Chiara Ferragni è una diva in rosso fuoco

Per un'occasione tanto speciale come il compleanno Chiara Ferragni non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Dopo l'abito nero col maxi spacco, ha sfoggiato un nuovo "revenge dress" ma questa volta in rosso. Si tratta di un modello sinuoso e fasciante in raso total red: ha un vertiginoso spacco laterale, dei cut-out sui fianchi e delle rose sul seno.

Chiara Ferragni in total red

Non sono mancati i tacchi a spillo e i gioielli scintillanti, primo tra tutti l'anello con la pantera che sta usando regolarmente al posto della fede nuziale. Make-up dai toni naturali, chignon a effetto messy e sorriso stampato sulle labbra: Chiara si è lasciata le preoccupazioni alle spalle e si è goduta la sua serata speciale.

