I nuovi tatuaggi di Fedez: sui palmi delle mani ha una riproduzione dell’affresco di Michelangelo

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver trascorso il weekend nella nuova casa milanese con i figli (mentre Chiara Ferragni era a Los Angeles), Fedez è volato a Roma per testimoniare in tribunale. Accusato di calunnia ai danni del Codacons per un presunto banner ingannevole pubblicato nel 2020 in tema di Covid, ha dovuto affrontare un'udienza di 3 ore davanti al gup. Uscito dalla cittadella giudiziaria della Capitale con le mani alzate in segno di vittoria, una volta tornato in hotel ha ricevuto la visita del tatuatore di fiducia per imprimere sul corpo un nuovo disegno indelebile: ecco per quale motivo ha deciso di farsi tatuare il noto affresco di Michelangelo.

Fedez si fa tatuare i palmi delle mani

Fedez ha approfittato del viaggio a Roma per incontrare ancora una volta uno dei suoi tatuatori preferiti, Gabriele Anakin (colui che aveva realizzato il super criticato disegno della piccola Vittoria). Quest'ultimo lo ha raggiunto in hotel per una tattoo session privata e non ha esitato a documentare tutto sui social con un album ad hoc. Il rapper si è lasciato imprimere un nuovo disegno indelebile sui palmi delle mani e, come dimostrano gli scatti in cui è apparso super sofferente, si tratta di una parte del corpo molto sensibile a contatto con l'ago. Il risultato finale? Le due mani dell'affresco de La Creazione di Adamo che si toccano solo se i palmi vengono avvicinati.

Fedez alle prese col nuovo tatuaggio

Il significato del tatuaggio di Fedez

Le due dita che si sfiorano senza mai toccarsi sono il dettaglio più simbolico dell'affresco di Michelangelo La Creazione di Adamo. Qual è il suo significato? L'artista ha voluto rappresentare il soffio divino della vita, una rappresentazione della creazione del primo uomo (Adamo) con l'indice del Creatore pronto a far scoccare una scintilla col contatto, come se volesse trasmettergli con un semplice tocco la sua energia. Per quale motivo Fedez ha scelto proprio questo disegno? Da sempre amante dei tattoo a metà tra il sacro e il profano, anche questa volta ha scelto un disegno con riferimenti religiosi. Molto probabilmente, dunque, sarà un'altra delle sue provocazioni ma non si esclude che lo consideri un simbolo di forza.